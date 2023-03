Për 12 ditë, mbi 177.467 porosi për veturën e parë elektrike të Turqisë

Marka e parë e automjeteve elektrike turke Togg ka marrë 177.467 porosi për modelin e parë T10X në 12 ditët e fundit. Porositë për këtë veturë kanë nisur më 16 mars dhe kanë përfunduar të hënën (27 mars).

Kompania do të dorëzojë 20.000 modele T10X këtë vit, dhe një short do të mbahet sot për të përcaktuar se kush do të marrë makinat e para elektrike. Më parë, kompania njoftoi se numri i dërgesave në vitin 2023 do të ishte 12.000, por, pas kërkesës së madhe, numri u rrit në 20.000.

Çmimi i modelit standard T10X varion nga 953.000 lira turke (rreth 50.200 dollarë) në 1.055 milionë lira (rreth 55.600 dollarë), ndërsa modeli me rreze të gjatë kushton 1.215 milionë lira (rreth 64.000 dollarë).

Me dy opsione të ndryshme baterish për T10X me rrota të pasme 160 kW (218 kuajfuqi), klientët mund të zgjedhin midis një distance prej 314 ose 523 kilometrash.

Versioni i parë i T10X mund të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h në 7,6 sekonda, ndërsa i dyti, i cili do të fillojë të shitet më 29 tetor, mund të arrijë përshpejtimin për 4,8 sekonda.

Versioni i dytë ka gjithashtu lëvizje me të gjitha rrotat, me një fuqi prej 320 kW (435 kuaj fuqi).

Bateritë Togg T10X mund të karikohen nga 20 për qind në 80 për qind në më pak se 28 minuta në stacionet e karikimit të shpejtë.

Drejtuesit gjithashtu mund të zgjedhin një nga gjashtë ngjyrat të ndryshme për automjetin elektrik.