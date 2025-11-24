Pep Guardiola flet për kameramanin me të cilin u përplas gjatë ndeshjes me Newcastle
Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, ka kërkuar falje publikisht nga një kameraman pas një përplasjeje që ndodhi pas humbjes 2-1 të ekipit të tij ndaj Newcastle United në Ligën Premier të shtunën.
Guardiola u duk i tërbuar pas disa vendimeve të diskutueshme gjatë ndeshjes në St. James’ Park dhe shprehu zhgënjimin e tij ndaj një kameramani televiziv pranë fushës menjëherë pas fishkëllimës së fundit.
Duke folur të hënën, para ndeshjes së Man Cityt në shtëpi kundër Bayer Leverkusen në Ligën e Kampionëve, Guardiola i kërkoi falje kameramanit.
“Ndihem në siklet dhe i turpëruar kur e shoh. Nuk më pëlqen. I kërkoj falje kameramanit. Unë jam ai që jam – edhe pas një mijë ndeshjesh nuk jam një person perfekt dhe bëj gabime sepse mbroj ekipin dhe klubin tim, megjithëse e kuptoj që po plakem”, deklaroi trajneri katalanas.
Kjo ndeshje e mërkurë kundër Bayer Leverkusen do të shënojë 100-tën e Guardiolës në Ligën e Kampionëve si trajner i Manchester Cityt.
Humbja ndaj Newcastle e la Man Cityn shtatë pikë prapa liderëve Arsenal në Ligën Premier, por një fitore tjetër në shtëpi do t’i vendoste ata në një pozitë të fortë për të siguruar kualifikimin në fazën eliminatore dhe për të shmangur një playoff shtesë, një situatë që sezonin e kaluar i kushtoi shtrenjtë, pasi u mposhtën nga Real Madridi me rezultatin e përgjithshëm 3-6. /