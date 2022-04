Pep Guardiola: E respektoj Kloppin, më ka bërë trajner më të mirë

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola gjatë një interviste pas ndeshjes ka thënë se kishte qenë një ndeshje fantastike ku të dyja skuadrat donin fitoren derisa ka shtuar se rivaliteti viteve të fundit me Jurgen Klopp e ka bërë atë trajner më të mirë, transmeton Gazeta Metro.

Derbi ndërmjet Manchester Cityt dhe Liverpool përfundoj me rezultat të barabartë 2-2, duke bërë kështu edhe më të nxehtë garën për titull deri në fund të edicionit.

Gjatë një interviste pas ndeshjes trajneri i ‘Citizens’, Pep Guardiola ka deklaruar se ka qenë një ndeshje shumë e bukur, derisa ka lavdëruar edhe skuadrën e Jurgen Klopp për ndeshjen.

”Performuam mirë. Të dyja skuadrat e dinim se me shtatë ndeshje të mbetura, duhet t’i fitojmë të gjitha. Është reklamë e mirë për Premier League. Ishte ndeshje fantastike, me të dyja skuadrat që donin fitoren. Për fat të keq, nuk fituam. Është qejf të shohësh Liverpoolin kur luan, me gjithë ato forca përpara. Luajtëm mirë dhe jam krenar me skuadrën,” tha ai.

Më tutje ai foli edhe për gjermanin, Jurgen Klopp të cilin thotë se e respekton shumë për faktin se gara me të viteve të fundit e ka bërë Guardiolën trajner më të mirë.

”E respektoj shumë Jurgen Klopp. Më ka bërë trajner më të mirë. Nuk jemi shokë – nuk drekojmë bashkë – kam numrin e tij, por nuk e telefonoj. Ka shumë respekt, por ai e di se dua ta mposhti të shtunën tjetër,” shtoi 51-vjeçari.

Kujtojmë se edhe të shtunën e ardhshme me fillim nga ora 16:30 do të takohen përsëri Manchester City dhe Liverpool por tani në kuadër të gjysmëfinaleve të FA Cup.