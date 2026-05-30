Pentagoni: SHBA-të nuk do të financojnë më anëtarët e pasur të NATO-s
Sekretari i Luftës, Pete Hegseth, tha se SHBA-të nuk do të “subvencionojnë” më mbrojtjen e aleatëve “të pasur” , duke ringjallur një mosmarrëveshje të gjatë midis Uashingtonit dhe anëtarëve evropianë të NATO-s mbi shpenzimet ushtarake.
Hegseth e lidhi shtytjen e administratës Trump për shpenzime më të larta të mbrojtjes së aleatëve me strategjinë e saj më të gjerë të zhvendosjes së burimeve drejt Indo-Paqësorit dhe kundërshtimin e asaj që ai e përshkroi si “hegjemoni” kineze në rajon.
“Epoka e Shteteve të Bashkuara që subvenciononin mbrojtjen e kombeve të pasura ka mbaruar. Ne kemi nevojë për partnerë, jo për protektorate. Ne kërkojmë aleanca të ndërtuara mbi përgjegjësi të përbashkët, jo mbi varësi”, tha Hegseth në konferencën vjetore të Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, Dialogu Shangri-La, sipas një deklarate zyrtare nga Departamenti i Luftës.
Anëtarët e NATO-s ranë dakord në vitin 2014 të shpenzonin të paktën 2% të PBB-së për mbrojtje, por shumë vende të BE-së nuk arritën ta arrinin këtë objektiv për vite me radhë.
Sipas shifrave zyrtare të NATO-s, të 32 anëtarët përmbushën kriterin prej 2% për herë të parë në vitin 2025. Megjithatë, SHBA-të ende përbënin 60-62% të shpenzimeve totale ushtarake të bllokut vitin e kaluar.
Gjatë një sesioni pyetje-përgjigje pas fjalimit të tij në Singapor, Hegseth i përshkroi kontributet prej 2% si “shpërdorim të lirshëm”.
Vitin e kaluar, anëtarët e NATO-s ranë dakord të punojnë drejt shpenzimit të 5% të PBB-së për mbrojtje dhe siguri deri në vitin 2035, duke përfshirë një objektiv kryesor të mbrojtjes prej 3.5%.
Disa qeveri e kanë vënë në pikëpyetje qëllimin. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez e quajti një objektiv prej 5% “të paarsyeshëm” dhe “kundërproduktiv”. Belgjika dhe Sllovakia kanë ngritur gjithashtu shqetësime në lidhje me shkallën e rritjes.