Pentagoni: Pastrimi i minave në Ngushticën e Hormuzit mund të zgjasë me muaj
Pentagoni u ka thënë ligjvënësve amerikanë se mund të duhen deri në gjashtë muaj për të pastruar minat nga Ngushtica e Hormuzit, duke sinjalizuar potencialin për pasoja të zgjatura ekonomike nga konflikti SHBA-Iran, transmeton Anadolu.
“The Washington Post” njoftoi të mërkurën vonë se vlerësimi u dorëzua në një informim të klasifikuar në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve të martën.
Zyrtarët e njohur me diskutimin thanë se afati kohor sugjeron që çmimet e larta të karburantit mund të vazhdojnë “shumë kohë pasi të arrihet ndonjë marrëveshje paqeje”.
Ligjvënësit nga të dyja palët thuhet se shprehën zhgënjim për kohëzgjatjen e parashikuar.
Sipas zyrtarëve të cituar në raport, Irani mund të ketë vendosur 20 ose më shumë mina detare në dhe përreth rrugës ujore strategjike, duke përdorur si pajisje të aktivizuara me GPS ashtu edhe anije të vogla, duke e komplikuar zbulimin dhe heqjen.
Ngushtica e Hormuzit më parë mbante rreth 20 për qind të dërgesave globale të naftës.
Vlerësimi bie ndesh me vërejtjet e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili tha në mediat sociale se “Irani, me ndihmën e SHBA-së, ka hequr ose po heq të gjitha minat detare”.
Pentagoni nuk pranoi të komentojë publikisht, ndërsa Komanda Qendrore e SHBA-së gjithashtu mbajti sekret detajet.
Irani ka mohuar vendosjen e minave, me Zëvendësministrin e Jashtëm, Majid Takht-Ravanchi, që i ka hedhur poshtë akuzat.
Çrregullimet e vazhdueshme, duke përfshirë sulmet dhe mbylljet me ndërprerje, kanë ndikuar tashmë në transportin detar dhe kanë ngritur shqetësime në tregjet globale të energjisë.
Richard Nephew i Universitetit të Kolumbias paralajmëroi se situata mund të pengojë trafikun detar, tha raporti i “The Washington Post”.
“Nuk do të keni shumë njerëz që duan të marrin atë rrezik,” tha ai, duke shtuar se edhe ndërprerja e pjesshme mund të ketë pasoja të rëndësishme.