Pentagoni miraton furnizimin e Ukrainës me raketa Tomahawk

Pentagoni miraton furnizimin e Ukrainës me raketa Tomahawk

Pentagoni ka miratuar furnizimin e Ukrainës me raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi, pasi ka përcaktuar se kjo nuk do të dëmtonte rezervat amerikane, duke ia lënë vendimin përfundimtar presidentit Donald Trump.

Ky veprim vjen në mes të tensioneve të larta globale bërthamore dhe debatit të vazhdueshëm brenda administratës se sa larg duhet të shkojë mbështetja e përpjekjeve të luftës së Ukrainës kundër Rusisë.

Shefat e Përbashkët të Shtabit ia dorëzuan vlerësimin e tyre Shtëpisë së Bardhë në fillim të këtij muaji, pak para takimit të Trumpit me Volodymyr Zelenskyn.

Bëhet e ditur se Zelensky vazhdimisht i ka kërkuar Uashingtonit ta furnizojë Ukrainën me armë për të goditur objektet e naftës dhe energjisë thellë brenda Rusisë.

Ndryshe, raketat Tomahawk janë armë me rreze të gjatë veprimi, të projektuara për të goditur objektiva strategjike në distanca të mëdha me precizion të lartë.

Secila raketë mund të transportojë një ngarkesë shpërthyese të fuqishme dhe është e aftë të godasë bazat ushtarake, depot e armëve, infrastruktura kritike energjetike dhe objektivat e komandës dhe kontrollit.

Furnizimi i Ukrainës me Tomahawk do t’i mundësojë forcave të saj të kryejë sulme të thella në territorin rus, pa ekspozuar trupat në front, duke rritur aftësinë për të ndërprerë linjat logjistike dhe të furnizimit të armikut.

MARKETING

Të ngjajshme

Rexhepi: Tetova ka nevojë për një fillim të ri pas katër viteve keqmenaxhim

Rexhepi: Tetova ka nevojë për një fillim të ri pas katër viteve keqmenaxhim

Iseni: Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare

Iseni: Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare

Miftari: Kërçova duhet të qeveriset nga një koalicion ose kryetar shqiptar

Miftari: Kërçova duhet të qeveriset nga një koalicion ose kryetar shqiptar

Xhenur Iseni: Kryefjala e zgjedhjeve ishte Haqim Ramadani dhe Suat Shaqiri

Xhenur Iseni: Kryefjala e zgjedhjeve ishte Haqim Ramadani dhe Suat Shaqiri

Zenel Miftari: Tërheqja e VLEN-it nga kandidati në Bërvenicë ishte befasuese

Zenel Miftari: Tërheqja e VLEN-it nga kandidati në Bërvenicë ishte befasuese

Bilall Kasami nga Tetova: E ardhmja e qytetarëve të Maqedonisë është VLEN

Bilall Kasami nga Tetova: E ardhmja e qytetarëve të Maqedonisë është VLEN