Pentagoni miraton aeroplanin luftarak të gjeneratës së ardhshme
Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth do të njoftojë së shpejti se cilën kompani mbrojtëse ka zgjedhur Pentagoni për të projektuar dhe ndërtuar aeroplanin luftarak të gjeneratës së ardhshme të Marinës Amerikane, të njohur si F/A-XX, sipas një raporti nga Reuters, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar dhe njerëz të njohur me vendimin.
Njoftimi mund të bëhet këtë javë, raportoi Reuters, pasi Hegseth mori vendimin për të ecur përpara të premten, transmeton Telegrafi.
Boeing Co dhe Northrop Grumman Corp janë në garë për të prodhuar aeroplanin, i cili do të zëvendësojë flotën e F/A-18E/F Super Hornet të Marinës që ka qenë në shërbim për tre dekada.
Reuters tha se Marina Amerikane mund të njoftojë se kush do të zgjidhet për të ndërtuar aeroplanët e saj luftarakë që këtë javë.
F/A-XX pritet të ketë aftësi të përparuara të fshehtësisë, rreze të përmirësuar veprimi dhe mund të integrohet si me aeroplanë luftarakë pa pilot ashtu edhe me sistemet e mbrojtjes ajrore të Marinës me bazë në transportuesit.
Aeroplani shihet si thelbësor për t’iu kundërvënë kërcënimit ushtarak që paraqet Kina. Në mars, Reuters raportoi se Marina pritej të njoftonte se kush do ta merrte kontratën në fillim të këtij viti, por agjencia e lajmeve tha se një vendim u vonua për shkak të një mosmarrëveshjeje për financimin midis Pentagonit dhe Kongresit.
Sipas disa mediave, Pentagoni kërkoi 74 milionë dollarë për fonde kërkimore dhe zhvillimi. Por Kongresi futi 750 miliardë dollarë për të marrë aeroplanin F/A-XX në projektligjin e tij për uljen e taksave dhe shpenzimet, i cili u nënshkrua në ligj këtë verë, dhe 1.4 miliardë dollarë shtesë për programin u ndanë për vitin 2026.
Kreu i ushtrisë amerikane gjenerali Dan Caine, u tha ligjvënësve në qershor për nevojën për F/A-XX, mes shqetësimeve për “pamjen e kërcënimit në Paqësor”.
Një raport nga media ushtarake 1945 tha në mars se aeroplani mund të ndajë teknologjinë e shtytjes me F-47 të sapo shpallur të Forcave Ajrore, megjithëse mbeten pyetje në lidhje me kostot dhe përparësitë e tjera të buxhetit, si programi i shkatërruesve DDG(X) të Marinës.
Më herët këtë vit, Northrop Grumman publikoi imazhe konceptuale të aeroplanit luftarak, të cilat tregonin hundën, një kabinë dhe pjesën e përparme të trupit të aeroplanit, ndërsa ai priste lëshimin me katapultë nga kuverta e një transportuesi të Marinës.
Megjithatë, botimi i mbrojtjes TWZ tha se hijet e shumta, perspektiva dhe prerja e vështirësonin shikimin e detajeve të aeroplanit dhe se ekziston një sekret i vazhdueshëm mbi prodhimin e tij, me vlerën, sasinë dhe afatet e sakta kohore të programit ende të klasifikuara. /Telegrafi/