Pentagoni largon CNN dhe WP, hapësirë i jep mediave të vogla pro-Trump

The Washington Post, CNN, The Hill dhe The War Zone do të humbasin hapësirat e tyre të punës në Pentagon, si pjesë e një “programi të zgjeruar rotacioni mediatik” të vendosur nga zyra e shtypit e Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth.

Ky rotacion krijon hapësirë për disa media të krahut të djathtë dhe pro-Donald Trump, të cilat më parë nuk kishin hapësirë pune në Pentagon.

Njoftimi i bërë të premten në mbrëmje u kritikua nga disa gazetarë si një përpjekje për të fituar pikë politike dhe për të ndëshkuar mediat kritike, shkruan cnn.

Ndryshimet prekin vetëm hapësirat e punës, jo kredencialet, kështu që gazetarët e mediave të prekura nuk do të humbasin qasje tek zyrtarët ushtarakë dhe konferencat për shtyp.

Duke filluar më vonë këtë muaj, One America News Network do të zëvendësojë NBC News për pjesën e mbetur të vitit; Breitbart do të zëvendësojë National Public Radio; The New York Post do të zëvendësojë The New York Times; dhe HuffPost do të zëvendësojë Politico.

HuffPost ka një prirje progresive, por tre mediat e tjera përfituese janë të gjitha marka pro-Trumpit, dukshëm më të vogla se ato që po zëvendësojnë. /Telegrafi/

