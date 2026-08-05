Pentagoni kërkon rritje të buxhetit të mbrojtjes
Zyrtarë të lartë të Pentagonit po u bëjnë thirrje privatisht senatorëve republikanë të mbështesin një paketë të katërt pajtimi, duke argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për një rritje të ndjeshme të shpenzimeve të mbrojtjes, sipas raportit të Axios.
Sipas raportit, ndërsa udhëheqësi i shumicës në Senat, John Thune, ende nuk e ka mbështetur planin e pajtimit 3.0, Shtëpia e Bardhë ka nisur tashmë përgatitjet për një paketë të re buxhetore.
Zyrtarët po punojnë në një propozim që do të kombinonte fonde shtesë për Pentagonin me prioritete të tjera, përfshirë rritjen e tavanit të borxhit deri në vitin 2027.
Sipas tyre, financimi shtesë është i domosdoshëm për të rimbushur rezervat e armëve të përdorura në konfliktet me Iranin dhe në mbështetje të Ukrainës, si dhe për të përshpejtuar investimet në inteligjencën artificiale, në kushtet e avancimit të Kinës në këtë fushë.
Në afat të shkurtër, administrata amerikane mbështet rezolutën e buxhetit të Dhomës së Përfaqësuesve, e cila parashikon 67 miliardë dollarë shtesë për mbrojtjen.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, dhe zyrtarë të tjerë të lartë të Pentagonit zhvilluan të martën një takim me dyer të mbyllura me senatorët republikanë, ku prezantuan vlerësimet mbi kërcënimet globale, me theks të veçantë te sfida ushtarake që paraqet Kina. Gjatë diskutimeve u theksua gjithashtu nevoja për investime të mëdha në inteligjencën artificiale, ndërsa u ofruan edhe detaje mbi gjendjen e rezervave të armëve amerikane pas operacioneve ushtarake që përfshijnë Iranin.