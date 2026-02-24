Pentagoni dhe xAI i Musk arrijnë marrëveshje për të përdorur “Grok”-un në sistemet e klasifikuara
Kompania e inteligjencës artificiale xAI e miliarderit Elon Musk ka nënshkruar marrëveshje për të lejuar që modeli i saj Grok të përdoret në sisteme ushtarake të klasifikuara, raportoi Axios të hënën, duke cituar një zyrtar të mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Marrëveshja i jep Grok-ut qasje në sistemet e përdorura për disa nga analizat më të ndjeshme të inteligjencës ushtarake, zhvillimin e armëve dhe operacionet e betejës.
Deri më tani, modeli Claude i Anthropic ishte i vetmi sistem i inteligjencës artificiale i disponueshëm brenda atyre mjediseve të klasifikuara. Pentagoni ka qenë në një mosmarrëveshje me Anthropic mbi mbrojtjet e përfshira në modelin e tij.
Anthropic ka refuzuar një kërkesë të Pentagonit për ta bërë Claude të disponueshëm për “të gjitha qëllimet e ligjshme”, veçanërisht duke iu kundërvënë përdorimit të tij për mbikëqyrje masive të amerikanëve dhe zhvillimin e armëve plotësisht autonome. Në të kundërt, xAI ra dakord për standardin “përdorim i plotë i ligjshëm” të kërkuar nga Departamenti i Mbrojtjes.
Mbetet e paqartë nëse Grok mund ta zëvendësojë plotësisht Claude në sistemet e klasifikuara ose sa kohë do të zgjasë një tranzicion i tillë. Claude është integruar në operacione të caktuara mbrojtëse përmes partneriteteve, duke përfshirë punën e kryer me Palantir.
Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth pritet të takohet sot me drejtorin ekzekutiv të Anthropic-ut, Dario Amodei në Pentagon, në atë që burimet e përshkruan për Axios si një takim potencialisht të tensionuar. Një zyrtar i mbrojtjes i tha medias se Hegseth pritet t’i paraqesë Anthropic-ut një ultimatum, pasi departamenti e konsideron etiketimin e kompanisë si një “rrezik të zinxhirit të furnizimit” nëse refuzon të heqë masat e saj mbrojtëse.
Zyrtarët e mbrojtjes thanë se zëvendësimi i Claude në sistemet e klasifikuara do të ishte teknikisht kompleks. Grok, së bashku me Gemini të Google dhe ChatGPT të OpenAI, është tashmë i disponueshëm në sistemet e paklasifikuara të ushtrisë. Google dhe OpenAI kanë qenë në diskutime me Pentagonin rreth zgjerimit të modeleve të tyre në mjedise të klasifikuara.
Raporti tregon se Pentagoni kohët e fundit ka përshpejtuar kontaktin me OpenAI për të ringjallur negociatat, megjithëse një burim tha se palët nuk janë afër një marrëveshjeje për shkak të çështjeve komplekse. Një burim tjetër konfirmoi se diskutimet janë intensifikuar.
“New York Times” raportoi më parë se Google është afër arritjes së një marrëveshjeje për të mundësuar përdorimin e klasifikuar të Gemini-t ndërsa OpenAI nuk është afër një marrëveshjeje. Megjithatë, një zyrtar i mbrojtjes tha se bisedimet me të dyja kompanitë janë duke vazhduar dhe se departamenti pret që të dyja të nënshkruajnë përfundimisht marrëveshje, me kusht që të pranojnë kërkesën për “të gjitha qëllimet e ligjshme”.