Pentagoni arrin marrëveshje me 7 gjigantë të Inteligjencës Artificiale
Pentagoni ka arritur një marrëveshje me shtatë kompani kryesore të Inteligjencës Artificiale. Kjo marrëveshje vjen për të shfrytëzuar sistemet e tyre të përparuara në rrjetet e klasifikuara të Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së, si pjesë e një përpjekjeje për të zgjeruar gamën e ofruesve të IA-së që punojnë me ushtrinë.
Marrëveshja përfshin SpaceX , OpenAI , Google , NVIDIA , Reflection , Microsoft dhe Amazon Web Services, shumë prej të cilave tashmë kanë partneritete me Pentagonin.
Teknologjia po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi, me platformën qendrore të IA-së të Pentagonit, GenAI.mil, që përdoret tashmë nga më shumë se 1.3 milion punonjës të Departamentit të Mbrojtjes, sipas të dhënave të disponueshme publikisht.
Google ka nënshkruar tashmë një marrëveshje që i lejon Departamentit të Mbrojtjes të përdorë modelet e saj në aplikacione operacionale të klasifikuara, duke forcuar më tej integrimin e IA-së në ekosistemin ushtarak.