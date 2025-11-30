Pensionistët nesër do të protestojnë në Shkup, kërkojnë rritje të pensioneve
Pensionistët që mbështesin rritjen lineare të pensioneve njoftuan sot se të hënën, më 1 dhjetor, pensionistët nga e gjithë vendi do të demonstrojnë para Gjykatës Kushtetuese në Shkup, me qëllim, siç thonë ata, të vazhdojnë llogaritjen lineare të pensioneve.
Ata bënë thirrje për një prani masive, për të luftuar së bashku për të drejtat e tyre.
“Të hënën në orën 11:00, do të protestojmë para Gjykatës Kushtetuese në Shkup, nga e gjithë Maqedonia”, tha pensionisti Zoran Trajkov.
Ata njoftuan se nëse protesta e së hënës nuk sjell rezultate, ata do të vazhdojnë me protesta më 10 dhjetor, sepse nuk po heqin dorë nga kërkesat e tyre.
Ai shtoi se përveç rregullimit uniform të pensioneve, ata do të kërkojnë edhe K-15, një rritje të ndihmës për funeralin, si dhe futjen e një karte pensioni.
Pensionistët fillimisht morën një rritje të barabartë me pesë mijë denarë në pensione, në shtator morën edhe një mijë denarë të tjerë në një kartë, dhe në mars të vitit të ardhshëm duhet të ketë një rregullim të ri të barabartë prej një mijë denarësh.