Pendarovski: Rezultati i luftës në Ukrainë do të ndikojë në marrëdhëniet ndërkombëtare në të ardhmen

“Lufta në Ukrainë është kërcënimi më i madh i paqes dhe sigurisë evropiane, rezultati i së cilës do të ndikojë në rendin, jo vetëm në kontinentin tonë, por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare vitet e ardhshme. Një luftë që do të tregojë nëse vitet e zhvillimit demokratik në Evropë, pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, janë harxhuar për realizimin e një ideje abstrakte apo, nga ana tjetër, demokracia është ende e qëndrueshme dhe mjaft e fortë për të treguar rezistencë ndaj regjimet retrograde dhe autoritare dhe sfidat që ato i krijojnë”, theksoi sot presidenti Stevo Pendarovski në konferencën “Ukraina – dy vjet heroizëm” të organizuar nga Ambasada e Ukrainës, në bashkëpunim me CIVIL – Qendra për Liri.

Pendarovski theksoi se kjo luftë do të tregojë nëse përdorimi i forcës do të bëhet parimi bazë që duhet të përcaktojë natyrën e marrëdhënieve ndërmjet shteteve në këtë shekull, apo çfarë është shkruar në Kartën e Kombeve të Bashkuara se shtetet anëtare janë të barabarta me njëra-tjetrën mbetet në fuqi, pavarësisht nëse janë të vogla apo të mëdha.

“Triumfi eventual i këtij parimi retrograd, i dalë nga arkivat e shekujve të kaluar, do të ishte një recetë për destabilitet të përhershëm në botë dhe kthim në një të kaluar jo shumë të largët, kur lojërat gjeopolitike dhe interesat e të mëdhenjve ishin më të fortë se vullneti i lirë i popujve”, tha kreu i shtetit.

Për shkak të kësaj, theksoi Pendarovski, aksioni i gjithë botës demokratike është i madh dhe pasojat e luftës mbrojtëse që po zhvillon sot Ukraina i tejkalojnë kufijtë e saj.

“Fatkeqësisht, sot agresioni brutal kundër këtij vendi mik nga regjimi i Putinit po hyn në vitin e tretë dhe nuk po pakësohen humbjet e jetëve njerëzore, vuajtjet e miliona njerëzve në mbarë vendin, pasojat shkatërruese dhe shkatërrimet”. shtoi Pendarovski.

Për këto dy vite, siç tha ai, kemi qenë dëshmitarë të gjithë çnjerëzimit të një regjimi të shkëputur nga realiteti, i cili duket se ka dalë nga kohërat më të errëta të historisë evropiane të shekullit të kaluar, në mosbarazi të plotë me realitetin e shekullit 21.

“Ajo diktaturë personale po përpiqet jo vetëm të imponojë një rishikim të historisë, por edhe të ndryshojë kufijtë në Evropë, në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet juridike ndërkombëtare që garantojnë paqen, stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore”, tha presidenti.

