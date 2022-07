Pendarovski: Për mua propozimi francez është i pranueshëm!

Presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski, pas mbarimit të mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, ka deklaruar se është logjike që Këshilli i Sigurisë të bisedojë edhe për propozimin francez.

Presidenti Pendarovski, tha se nuk beson se është i sakt percepcioni që po krijohet në një pjesë të opinionit se kjo është dilemë fati të jesh ose jo, edhe për shtetin edhe për kombin dhe se gjoja këto ditë duhet të sjellim vendim që do ta definojmë të ardhmen e kombit dhe shtetit.

“Qëndrimi im është se me vendimin që ta pranojmë propozimin e modifikuar francez do të sjelim vetëm vendim për të hapur bisedimet, të cilët e dimë se zgjasin me vite. Koha e bisedimeve të shkurta ka mbaruar kur ishte sinkronizim i mundur. Vendimi që të pranojmë propozimin e modifikuar nuk do të jetë as triumf historik që tenton ta tregoj njëri kamp, e as mos sukses dhe debakellë si dëshirojnë ta tregojnë nga kampi tjetër. Sipas mua bëhet fjalë për kompromis tranzicional për njërën nga fazat e integrimeve të BE-së, dhe sipas meje në këtë format ky propozim është i pranueshëm”, tha Pendarovski, raporton SHENJA.