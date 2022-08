Pendarovski: Nuk e përkrah kërkesën e VMRO-DPMNE-së për referendum, Mickoski manipulon

Nuk e kuptoj kërkesën e tyre për referendum, është manipulim i Mickoskit, thotë presidenti Stevo Pendarovski në një intervistë për Kanal 5 lidhur me kërkesën e opozitës për organizimin e referendumit për kornizën negociuese.

Mendoni se njeriu që mori pjesë në Marrëveshjen e Prespës ishte pjesë e Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë, besoni se mund të thotë të jepet referendum tani? Mickoski ka nevojë për mobilizim politik dhe Pendarovski thotë se mendon të njëjtën gjë. Mendoj se është e drejtë që VMRO-DPMNE dhe “E Majta” të përcaktohen për atë që janë parti anti evropiane dhe të thonë se ne me kësi lloj kushte ne si bullgarë apo si e kuptojnë ato nuk duam të hyjmë në BE”, thotë kreu i shtetit.

Ndërsa nga OBRM-PDUKM thonë se Stevo Pendarovski kishte mundësinë të ishte presidenti që do të ishte mbrojtës i interesave maqedonase, nëse do të qëndronte i palëkundur në qëndrimin e tij për referendum, por ai ndryshoi mendjen, me sa duket nën presionin e qeverisë.

Nga atje pyesin se a është presioni ndaj Pendarovskit aq i madh, saqë ai duhej të ndryshonte qëndrim dhe në këtë mënyrë të poshtëronte institucionin e Presidentit?

Pendarovski ka mundësi të dalë para opinionit dhe të thotë se ka ndryshuar qëndrim nën presionin e pushtetit, populli dhe VMRO-ja do ta mbrojë.

Pendarovski nuk duhet të ketë frikë të thotë nëse Kovaçevski e ka kërcënuar. Dhe nëse hesht, do të bëhet veçse bashkëpunëtor në tradhtitë e kësaj qeverie thuhet në komunikatën e VMRO-DPMNE-së.