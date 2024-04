Pendarovski: Nga Hristijan Mickoski buron imazhi i Nikolla Gruevskit

Kandidati për president nga LSDM Stevo Pendarovski mbrëmë në qytetin e Ohrit tha se e ka mbajtur premtimin e tij pasi që 10 vjet më parë kishte deklaruar se do të jetë president i të gjithëve. Pendarovski theksoi se nëse do ta rifitojë besimin e qytetarëve, në 5 vitet e ardhshme nuk do të punojë në ndarje në mes qytetarëve dhe në ndarjet mes maqedonasve dhe të tjerëve që jetojnë në vend. Ai premtoi se të gjithë një milion e tetëqind mijë banorët e vendit do t’i trajtojë si anëtarë të familjes së tij.