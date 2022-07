Pendarovski në takim me Lajen: Nëse pranohet korniza, menjëherë fillojnë bisedimet konkrete me BE-në

Presidenti Stevo Pendarovski ka realizuar takim me kryetaren e Komisionit Evropian, Ursula Fon Der Lajen. Sipas njoftimit të presidencës, kryetarja e KE-së, ka marrë konfirmimin se me konferencën e parë ndërqeveritare, nëse pranohet korniza negociuese fillojnë bisedimet konkrete dhe menjëherë fillon procesi i skriningut.

“Me fillimin e bisedimeve qasëse, sa më shpejtë që është e mundur do të nënshkruhen marrëveshjet bilaterale me BE-në, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhët tjera në BE. Gjuha maqedonase dhe identitet duhet të respektohen dhe të garantohen nga ana e BE-së”, qëndron në komunikatën e presidencës, përcjell SHENJA.