Pendarovski: Mickoski dëshiron në të njëjtën kohë të jetë edhe president edhe kryeministër

Kandidati për president Stevo Pendarovski mbrëmë nga Kavadari tha se 24 prilli do të jetë datë kyçe dhe se pikërisht në rrethinë e parë nevojitet mbështetje masive për konceptin që e çon vendin përpara, drejt integrimit në BE.

“Pra, data 24 është data kyçe, sepse sipas bindjes sime të thellë të datës 24, rezultati përfundimtar për të dyja zgjedhjet për president dhe parlament do të varet shumë nga ato rezultate. Nëse në datën 24 tregojmë se jemi shumë më të shumtë, se jemi në shumicë të madhe dhe duam që kjo Maqedoni, i vetmi atdhe që kemi, të vazhdojë në të njëjtën rrugë. Mendoj se do të jetë e qartë për të gjithë, përfshirë edhe kundërshtarët tanë politikë, se do të mbeten opozitë edhe në katër-pesë vitet e ardhshme”, tha Pendarovski.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të qytetarëve, Pendarovski tregoi se gjatë mandatit të tij pesëvjeçar ka treguar se është president i të gjithëve, se në zyrën e tij kanë ardhur më shumë se 4.500 persona, se ka udhëtuar mbi 80 mijë kilometra në të gjithë vendin duke takuar njerëz nga fetë, përkatësitë etnike dhe politike të ndryshme.

Kandidati për president Pendarovski vlerësoi se lideri i OBRM-PDUKM-së Hristijan Mickoski deri më tani nuk ka pranuar, nuk do të pranojë duel me të në të ardhmen, si dhe se Gordana Siljanovska-Davkova është zgjedhje personale e vetë Mickoskit.

Pendarovski thotë se Mickoski dëshiron që njëkohësisht të jetë edhe kryeministër edhe president i vendit.

