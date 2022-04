Pendarovski: Emërtimi i institucioneve sipas një bashkëpunëtori të regjimit fashist nuk i shërben fqinjësisë së mirë

Presidenti Stevo Pendarovski foli për hapjen e klubit “Vanço Mihajlov” në Manastir, i cili tha se edhe pse hapja e qendrave kulturore kudo në botën demokratike është një hap drejt afrimit të popujve dhe kulturave të tyre, emërimi i institucioneve kulturore sipas një bashkëpunëtor të dëshmuar. të regjimit fashist të Luftës së Dytë Botërore nuk i shërben asaj kauze fisnike.

Duke mos e kundërshtuar qëllimin e mirë të kryeministrit Petkov, dje në Manastir në delegacionin bullgar ishin dy përfaqësues të ish-qeverisjes në Sofje, të cilët ishin kundërshtarët më të zëshëm të rrugës së Maqedonisë drejt Evropës. Me praninë dhe deklaratat e tyre janë minimizuar mesazhet e fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit të dërguara nga kryeministri bullgar, tha Pendarovski.

Në qëndrimin e tij ai thekson se “në vitin 2017, ideja për të formuar një komision të përbërë nga historianë ishte gjetja e një kompromisi për ngjarjet dhe personalitetet historike që duhet të festohen bashkërisht nga populli maqedonas dhe bullgar”.

Fatkeqësisht dje në Manastir u tentua që një bashkëpunëtor i dëshmuar i regjimit nazist hitlerian të paraqitej si urë afrimi mes dy vendeve. Jam i sigurt se as populli maqedonas dhe as bullgar nuk besojnë se personazhi dhe vepra e Vanço Mihajlovit mund të kontribuojë në atë drejtim, thekson presidenti Stevo Pendarovski në qëndrimin e tij me rastin e hapjes së klubit të shoqatës bullgare në Manastir “Vanço Mihajlov”, në të cilin morën pjesë kryeministri bullgar Kiril Petkov, ministrja e jashtme Teodora Gencovska dhe nënpresidentja bullgare Iliana Iotova.