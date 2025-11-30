Penalltia e humbur, Asllani: I kërkoj falje të gjithë ekipit
Torino pësoi një humbje 2-1 në fushën e Lecce-s, ndërsa mesfushori kuqezi, Kristjan Asllani, pjesë e Torinos, humbi mundësinë për të vendosur barazpeshën në fundin e takimit duke gabuar nga pika e penalltisë.
Asllani kërkoi falje për penalltinë e gabuar, por edhe për humbjen: “Zgjodha të vija dhe të flisja. E humba penalltinë dhe më vjen keq për ekipin sepse ata dhanë gjithçka në fushë në pjesën e dytë, një penallti e tmerrshme, kështu që natyrisht i kërkoj falje të gjithë ekipit”.
“Problemi ynë është se kur dalim përpara, gjithmonë pësojmë shumë, pësojmë gola. Duhet të punojmë, sepse 30 minuta si këto janë të papranueshme. Pastaj, natyrisht, ne vendosim energji në fushë, sipas mendimit tim, nga minuta e 30-të deri në të 35-tën e tutje. U rikthyem mirë, krijuam shumë, por nuk është e drejtë pas një ndeshjeje si ajo e Comos ku pësuam pesë gola të vijmë këtu dhe të lejojmë veten të mbingarkohemi në 30 minutat e para”.
Torino është në telashe serioze, çfarë po ndodh?
“Duhet të analizojmë. Ashtu si kundër Comos, ishim në lojë deri në minutën e 70-të, pastaj u shkrimë. Sot, përkundrazi, filluam tmerrësisht keq, Lecce na vuri nën presion. Ne jemi Torino, duhet të japim gjithçka në fushë. Mora përgjegjësinë për të gjuajtur penalltinë, nuk kam humbur kurrë. E di që nuk ka nevojë, por duhet t’u kërkoj falje tifozëve dhe ekipit, prandaj doja të vija dhe të flisja”.
Si e interpretoni situatën aktuale?
“Nuk i kemi dhënë vazhdimësi punës që kishim bërë para pushimit të ndeshjeve ndërkombëtare. Duhet ta kuptojmë këtë situatë, duhet ta diskutojmë. Nuk mund të vijmë këtu dhe të kemi frikë. Nuk mund të luajmë 30 minutat e para kështu. Duhet ta rishikojmë ndeshjen dhe ta studiojmë të gjithën së bashku”.
A është një problem fizik apo mendor?
“Sa herë që pësojmë një gol, pësojmë edhe një tjetër. Ndodhi edhe kundër Atalantës. Ndoshta na bën të ndihemi të frikësuar, por nuk duhet të jemi. Pasi pësojmë një gol, duhet të ushtrojmë menjëherë presion mbi kundërshtarët sepse kemi energjinë dhe cilësinë për ta bërë këtë”.
A ishte gabimi juaj te penalltia, apo merita e portierit?
“Ishte padyshim gabimi im, nëse portieri bllokon topin, do të thotë që penalltia është ekzekutuar keq. Duhet të tregohesha më i aftë në menaxhimin e situatës dhe në gjuajtje. Është vërtet zhgënjyese që të paktën nuk e barazova rezultatin, skuadra e meritonte”.