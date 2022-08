Pelos në Tajvan: SHBA nuk do ju braktisë, ky vendim mbetet i hekurt

Kryetarja e Dhomës së ShBA-së, Nancy Pelos gjatë vizitës së saj në Tajvan, është takuar me presidenten Tsai Ing-wen, vizitë kjo që u dënua me tone të ashpra nga Kina.

Pelosi, sipas BBC, deklaroi se delegacioni i saj kishte ardhur për ta bërë “të qartë” se SHBA nuk do ta “braktisnin” ishullin. Ajo është politikania më e lartë amerikane në 25 vjet që vizitoi Tajvanin.

“Dyzet e tre vjet më parë, Amerika bëri një premtim për të qëndruar gjithmonë me Tajvanin… sot delegacioni ynë erdhi në Tajvan për ta bërë të qartë se nuk do të braktisim angazhimin tonë ndaj Tajvanit,” tha Pelos, duke iu referuar Aktit të Marrëdhënieve me Tajvanin.

Në takimin e saj me Tsai në zyrën presidenciale, Pelosi e quajti Tajvanin një frymëzim për të gjithë njerëzit liridashës.

“Bota përballet me një zgjedhje midis demokracisë dhe autokracisë. Vendimi i Amerikës për të ruajtur demokracinë këtu në Tajvan mbetet i hekurt”, shtoi Pelos.

Ndërsa Tsai vlerësoi në mënyrë të ngjashme partneritetin midis të dy vendeve, duke thënë se Tajvani mbeti një “partner i besueshëm dhe i besueshëm i SHBA.

“Tajvani po përballet me kërcënime të shtuara qëllimisht ushtarake. Ne nuk do të tërhiqemi dhe do të bëjmë gjithçka që duhet për të forcuar aftësitë e tij vetëmbrojtëse”, tha Tsai./rtsh/