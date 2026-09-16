Peleshi pas vendimit në Hagë: Nuk njollosen dot heronjtë e UÇK-së dhe lufta e Kosovës

Peleshi pas vendimit në Hagë: Nuk njollosen dot heronjtë e UÇK-së dhe lufta e Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, ka reaguar pas shpalljes së aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Përmes një deklarate, Peleshi ka thënë se vendimi i sotëm nuk mund ta zbehë apo njollosë, sipas tij, sakrificën e udhëheqësve të UÇK-së dhe luftën për liri.
“Vendimi i sapomarrë ndaj udhëheqësve të UÇK-së: Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit nuk i njollos dot heronjtë e Kosovës dhe luftën e saj. ​Sot dhe githmonë, qëndrojmë krah tyre, krah luftës së drejtë të UÇK-së dhe krah Kosovës së lirë, të pavarur dhe demokratike”, ka shkruar Peleshi.

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