Peizazhi i rivendikimeve dhe përhershmëria europiane shqiptare

Mbetet shumë e rëndësishme, që në një kontekst të këtillë të komplikuar, kur valët e kësaj dogme ruse mund të tentojnë të depërtojnë edhe në rajonin e brishtë të Ballkanit, të tregohet pjekuri politike për të qenë në sinkron me aleatët perëndimorë, por gjithnjë duke kultivuar në mënyrë autentike një konvergjencë politike dhe shoqërore që vë në plan të parë qenësinë shqiptare.

Shkruan: Bardhyl ZAIMI, Tetovë

Ndërvarësitë historike mund të duken të tejkaluara, por ato shfaqen në një moment të caktuar me tërë kompleksitetin e vet. Ligjësitë historike mbeten të çuditshme. Atëherë kur mendohet për një gjë se e kemi lënë prapa, ajo shfaqet me një fytyrë tjetër, me tonalitete tjera, por që në esencë mbetet në ato format parake të dominimit, qoftë për territor, qoftë për ndikim ose për imponim të një kërcënimi fatal, që rri si një hije e frikshme mbi kokën e njerëzimit.

Historia na ka mësuar se hijet e totalitarizmave janë fatale për popujt, sidomos për popujt e vegjël, sepse ata e provojnë në lëkurën e tyre brutalitetin e dogmave, gjithë pasojat e udhëkryqeve, rivendikimeve strategjike që prodhojnë lëvizje agresive, që prodhojnë viktima dhe, mbi të gjitha, që prodhojnë situata të paparashikueshme për popujt e vegjël, që nuk e kanë fuqinë e duhur për kundërvënie ose për të qenë aktorë të rëndësishëm në rikomponimet e reja gjeopolitike.

Nëse në situata normale globale mund të lejohen pluralitetet e brendshme, betejat politike në kontekstin e realiteteve të normalitetit politik, në situata alarmante, me potencial të madh kërcënues një lloj homogjeniteti për të mbrojtur qenësinë, përhershmërinë e kësaj qenësie, mbetet i domosdoshëm. Dhe, ky homogjenitet kategorik, që diktohet nga rrethanat kërcënuese, në asnjë rast nuk duhet kuptuar si njëmendësi, por si një përbashkim rreth vlerave të përbashkëta, rreth horizontit të përbashkët që hapet nga një ndërgjegje historike, nga parim politik dhe nga një orientim shoqëror, që vjen si angazhim i modelit të verifikuar kombëtarist, që tashmë e ka të sprovuar mbijetesën përgjatë rrugës fatale të historisë.

Përtej kakofonisë bjerrakohëse, shqiptarët në këtë kontekst të ri të lëvizjeve tektonike gjeopolitike duhet të tregojnë pjekuri politike për të qenë në nivelin e konstantave historike, për të qenë në sinkron me vlerat perëndimore si një orientim i padiskutueshëm historik dhe kulturor.

Agresioni rus në Ukrainë edhe njëherë po e vendosë në sprovë botën demokratike, e cila si gjithnjë është heterogjene në përgjigjen ndaj këtij totalitarizmi të ri që atakon lirinë dhe qenësinë e një populli tjetër, siç është në këtë rast populli ukrainas, i cili po përballet me madhështi të paparë me makinerinë e vdekjes të presidentit autoritar rus, Vlladimir Putin.

Dhe, tmerret e kësaj lufte të papara që nga Lufta e Dytë Botërore, që nga koha e nazizmit, po ndodhin në territorin e Europës. Kjo gjë nuk ishte menduar më parë. Ajo mendohej si diçka e tejkaluar, ndërkohë që çmenduria totalitare dhe e luftës së Moskës na vendosë përpara një dileme se sa i brishtë dhe i cenueshëm mund të jetë një sistem vlerash, një botë e tërë progresi pa mekanizmin e mbrojtjes në kuptimin preventiv ushtarak. Ideja se edhe hemisfera të tjera, siç është në këtë rast Rusia, mund të demokratizohen ose, në rastin më të keq, të mbahen larg hemisferës perëndimore, duket ëndërr fëmijërore. Pikërisht kjo ide infantile e Perëndimit, që nëpërduket në shumë bashkëpunime “normale” me Rusinë autoritare dhe dogmatike të personifikuar me Vlladimir Putinin tash po përballet me një pafuqi dhe kompleksitet heterogjen qasjesh, që e bën zërin e Europës një “polifoni” ndërvarësish paraprake, një sprovë të vërtetë uniteti ndaj kërcënimit të lirisë në zemër të kontinentit.

Ky agresion në fakt nuk është vetëm ndaj Ukrainës, por në esencë ndaj gjithë Europës. Ky agresion ushtarak është goditje brutale ndaj vlerave europiane, ndaj një modeli jetese, ndaj një paradigme të vendosur pas Luftës së Dytë Botërore dhe të riafirmuar në vitet e ‘90-ta pas rënies së Murit të Berlinit. Autoritarizmi i Putinit, në fakt, e sulmon pikërisht këtë paradigmë, pikërisht këto koordinata civilizuese, të cilat pretendojnë të përbrendësohen edhe në shtetet e tjera, tashmë, të ish Bashkimit Sovjetik. Kjo është luftë mes paradigmës së progresit që identifikohet me botën e progresit, që ka kaluar në të gjitha fazat e emancipimit politik, kulturor e shoqëror dhe dogmës mesjetare ruse, një lloj misticizmi politik dhe shtetëror, që nuk e njeh këtë sistem vlerash, por që identifikohet me fobi të paqena, me mite lavdish të paqena dhe me ideologji të perënduar të kultivuar nga logjika sovjetike dhe që në esencë ka vazhdimësinë e botës ruse si koncept bolshevik.

Shqiptarët e dinë fort mirë se çfarë do të thotë kjo ideologji dogmatike mesjetare, sepse e kanë provuar për 50 vite në lëkurën e tyre shfytyrimin e kësaj ideologjie. Shqiptarët e dinë saktësisht në këto rrethana të reja, në këto rivendikime të reja, se cilës hemisferë duhet t’i takojnë, sepse tashmë e kanë provuar thellë në qenësinë e vete degradimin kombëtar dhe shoqëror të një ideologjie që në esencë mbetet pansllaviste. Pikërisht, në këtë kontekst, pavarësisht nga disonanca e disa shteteve europiane që kanë treguar indiferencë ndaj shqiptarëve, sidomos ndaj pavarësisë së Kosovës, akoma duke mos marr një vendim për ta pranuar pavarësinë, gjithë faktorët relevantë shqiptarë, politikë dhe shoqërorë, duhet pa mëdyshje të rreshtohen në anën e Perëndimit, të synojnë hemisferën perëndimore, sepse pikërisht në këtë hemisferë ndodhet e ardhmja e tyre e sigurt në kohët që vijnë.

Mbetet shumë e rëndësishme që në një kontekst të këtillë të komplikuar, kur valët e kësaj dogme ruse mund të tentojnë të depërtojnë edhe në rajonin e brishtë të Ballkanit, të tregohet pjekuri politike për të qenë në sinkron me aleatët perëndimorë, por gjithnjë duke kultivuar në mënyrë autentike një konvergjencë politike dhe shoqërore, që vë në plan të parë qenësinë shqiptare në këtë peizazh të zymtë lufte dhe eskalimesh që mund të ndodhin.

Pa dyshim që Serbia, në një mënyrë, të mefshtë po qëndron në anën e Rusisë ose, së paku, nuk mund ta thotë me zë një shkëputje nga aleanca me Rusinë dhe me Kinën, si dy shtete, dy dogma, që pretendojnë ndikim në rajonin e Ballkanit. Pikërisht kjo pamje gjeostrategjike imponon një vizion gjithëpërfshirës shqiptar, që shkon përtej rëndomësisë politike, përtej zënkave të zakonshme politike dhe, përgjithësisht, ideologjike. Këto nuk janë kohë të zakonshme. Përkundrazi, janë kohë orientimesh, kohërreshtimesh dhe hapërim në njërën nga këto dy hemisferat. Shqiptarët, hiq këtu aksidentin historik me komunizmin, gjithnjë si mendësi dhe qenësi i kanë takuar botës perëndimore, gjithnjë brenda qenësisë së vetë kanë kultivar vizionin për t’i takuar sistemit të vlerave perëndimore.

Ne e dimë tashmë se ka një proces dialogu mes Kosovës, si shtet i pavarur, me Serbinë, e cila nuk po arrin të çlirohet nga fantazmat e së kaluarës, por edhe nga potencialitetet e peizazhit aktual global. Sigurisht, Kosova tashmë ka një klasë të përgjegjshme politike, që është në lartësinë e këtij momenti historik. Mbase, ndërkohë, mund të ketë ngutje për gjetjen e një zgjidhjeje në këtë dialog, por mbetet e udhës që klasa politike në Kosovë të mos ndikohet nga këto ngutje, sidomos tash kur gjithë vëmendja është përqendruar në luftën në Ukrainë. Kosova, klasa politike atje, e di tashmë se për një zgjidhje finale do të kërkohet kohë dhe më e rëndësishme në gjithë këtë proces është kristalizimi i qëndrimeve dhe ndërtimi i një strategjie afatgjatë që si finalitet politik në marrëveshjen me Serbinë nënkupton njohjen reciproke pa kushte.

Përgjithësisht, shqiptarët duhet të tregohen të vëmendshëm në këtë kohë dhe në këtë kontekst, duke afirmuar pandërprerë orientimin dhe qenësinë e tyre properëndimore, si një trajektore e rëndësishme dhe si një vizion që vjen nga kohërat historike. Por, gjithsesi, me dinjitet të plotë, duke e mbrojtur lirinë e tyre, duke e mbrojtur paradigmën e tyre europiane dhe duke kultivuar përhershmërisht aleancën me SHBA-të dhe BE-në.