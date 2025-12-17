Peci me rima në tubimin hapës të fushatës së VV-së: Sofrat tona kanë bekim, faleminderit ty Albin
Kryetari i komunës së Mitrovicë, Faton Peci, i kushtoi një sërë vargjesh dhe falënderimesh kandidatit për kryeministër të Vetëvendosjes, Albin Kurti.
“Sofrat tona kanë bekim, falemnderit ty Albin
Zgjedhjet e kaluara, ishim bashkë.
Beteja ku fituam e s’u dorëzuam, e qytetari foli me mnaturi.
Mitrovica dhe Veriu i Kosovës, kjo tokë sinonim i bujarisë, s’e harron kur veprën tonë. Sepse puna e ndershme mbahet tonë.
Mitrovica e ndien borxhin ndaj rrugës së hapur.
Varri i Bacës Isës, është mburojë e heshtur, e ruajtur me gjak.
Andej Ibrit për vite me radhë kanë vepruar banditë që silleshin sikur të ishin kryeministra të asaj zone.” – tha Peci në fushatën hapëse të Vetëvendosjes. /Sinjali.com