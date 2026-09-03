PBB-ja rritet 4.3 për qind, Dimitrieska-Koçoska: Ekonomia po përshpejtohet pavarësisht sfidave
Pas rritjes prej 4,3 për qind qëndrojnë aktiviteti i fortë investues, rritja dyshifrore e eksportit, rritja e konsumit dhe zhvillimet pozitive në disa aktivitete të rëndësishme ekonomike – tha ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Kocoska në një konferencë për shtyp pasi Enti Shtetëror i Statistikës njoftoi sot se prodhimi i brendshëm bruto në tremujorin e dytë të këtij viti është rritur për 4,3 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, dhe për 4 për qind krahasuar me tremujorin e dytë të këtij viti.
Dimitrieska-Koçoska theksoi se sipas të dhënave të disponueshme për tremujorin e dytë të vitit 2026, me rritje ekonomike prej 4,3 përqind, Maqedonia është e pesta për nga shkalla e rritjes midis vendeve evropiane për të cilat janë publikuar të dhëna.
Siç theksoi ajo, me një rritje prej 4.3 përqind, tremujori i dytë i vitit 2026 është ndër tremujorët me rritjen më të lartë ekonomike në dy vitet e gjysmë të fundit, që, theksoi ajo, është një tjetër konfirmim se ekonomia po lëviz në drejtimin e duhur.
“Nëse e shikojmë të gjithë rrugën, nga rritja prej 1,6 për qind në tremujorin e parë të vitit 2024, sot jemi në 4,3 për qind. Edhe më e rëndësishme është se në dhjetë tremujorët radhazi në këtë periudhë ekonomia ka shënuar rritje pozitive, dhe në pjesën më të madhe të periudhës normat kanë qenë rreth dhe mbi 3 për qind. Ky është thelbi i këtyre të dhënave. Nuk po flasim për rritje në një tremujor të izoluar, por për vazhdimësinë e rritjes ekonomike”, tha ministrja e Financave.
Struktura e PBB-së, shpjegoi ajo, tregon se rritja ka bazë të gjerë dhe mbështetet nga segmente të shumta të ekonomisë.
“Një impuls veçanërisht i fortë vjen nga investimet. Investimet bruto në tremujorin e dytë shënuan një rritje reale prej 16.5 për qind, që tregon për rritje të aktivitetit investues në ekonomi. Zhvillime pozitive po ndodhin edhe në tregtinë e jashtme. Eksportet e mallrave dhe shërbimeve u rritën për 10.4 për qind në terma realë, që përfaqëson një përshpejtim shtesë krahasuar me rritjen prej 6.2 përqind në tremujorin e parë. Në të njëjtën kohë, importet e mallrave dhe shërbimeve shënuan një rritje prej 12.5 për qind. Rritja e eksportit është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh se po ndodh në kushte të një aktiviteti ekonomik evropian relativisht të moderuar dhe tregon rritje të aktivitetit në sektorin e eksportit vendas”, tha ministrja e Financave.
Rezultate pozitive, shtoi ajo, vërehen edhe në anën e prodhimit. Ndërtimi shënoi një rritje të fortë prej 21.9 për qind, prodhimi u rrit për 4.1 për qind, tregtia, transporti dhe shërbimi ushqimor për 4.1 për qind dhe informacioni dhe komunikimi për 4.3 për qind. Rritja mbështetet gjithashtu nga konsumi i brendshëm. Konsumi përfundimtar u rrit për 2.8 për qind në terma realë, me konsumin familjar që u rrit për 3.3 për qind.
Ajo theksoi se sipas të dhënave të disponueshme për tremujorin e dytë të vitit 2026, me rritje ekonomike prej 4.3 për qind, Maqedonia është vendi i pestë me rritjen më të shpejtë midis vendeve evropiane për të cilat janë publikuar të dhënat. Norma më të larta janë regjistruar në Slloveni për 5 për qind, Danimarkë për 4.7 për qind dhe Maltë për 4.5 për qind.
“Në të njëjtën kohë, rritja e ekonomisë së Maqedonisë është dukshëm mbi mesataren e Bashkimit Evropian prej 1.2 për qind dhe të eurozonës prej 1 për qind. Dhe në rajon, shkalla jonë e rritjes është ndër më të lartat. Rritja prej 4.3 për qind është më e lartë se rritja në Serbi prej 3.8 për qind, Bullgari prej 2.5 për qind dhe Kroaci prej 1.7 për qind. Ky rezultat merr rëndësi shtesë nëse e shikojmë në kontekstin më të gjerë ekonomik”, tha ministrja e Financave.
Historikisht, siç theksoi ajo, ekonomia e Maqedonisë arriti norma më të larta rritjeje në periudha të një ekonomie më të fortë evropiane, duke marrë parasysh lidhjen e fortë tregtare të ekonomisë sonë me tregun evropian. Sot, po arrijmë një rritje prej 4.3 për qind në terma realë, ose 8.3 për qind në terma nominalë, në kushte të ndryshme – me rritje të moderuar të ekonomisë evropiane, pasiguri globale dhe rreziqe gjeopolitike. Kjo, deklaroi ajo, është veçanërisht e rëndësishme për një ekonomi të vogël dhe të hapur si e jona, të lidhur fort me tregun evropian.
“Ekonomia e Maqedonisë po përshpejtohet pavarësisht mjedisit të jashtëm sfidues”, theksoi Dimitrieska-Koçoska.
Ajo theksoi gjithashtu se ka zhvillime pozitive në prodhimin industrial dhe se, në kushte të rreziqeve të shumta të jashtme dhe presioneve të çmimeve, kemi një qetësim të ndjeshëm të inflacionit. Shkalla vjetore e inflacionit prej 4.8 për qind në maj u ul në 3.4 për qind në qershor dhe në 2.3 për qind në korrik. Kjo, theksoi ajo, është një rënie prej 2.5 pikësh përqindjeje në vetëm dy muaj.
“Pra, nga njëra anë, kemi një përshpejtim të rritjes ekonomike, dhe nga ana tjetër, një ulje të inflacionit dhe një qetësim të presioneve të çmimeve. Kjo është pamja e përgjithshme që dua të shohim sot”, theksoi ministrja.
Siç theksoi ajo, Qeveria është e përkushtuar për të arritur ritme më të larta rritjeje dhe rezultate edhe më të mira për të gjithë qytetarët.
“Po investojmë në projekte kapitale, po mbështesim sektorin privat dhe investimet, po punojmë për të krijuar një mjedis biznesi më të mirë dhe më të parashikueshëm dhe po menaxhojmë me përgjegjësi financat publike. Shifrat e sotme tregojnë se ekonomia po rritet, aktiviteti ekonomik po përshpejtohet dhe politikat që po zbatojmë po japin rezultate. Qëllimi është që rritja ekonomike të përkthehet në një standard më të lartë jetese për qytetarët, më shumë mundësi për kompanitë, më shumë investime dhe një ekonomi të Maqedonisë më të fortë dhe më konkurruese”, tha ministrja Gordana Dimitrieska-Koçoska.