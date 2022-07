Pavle Trajanov thotë se nuk është koha për rrëzimin e Qeverisë

Deputeti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike, Pavle Trajajov i pyetur nga deputetët e opozitës nëse propozim konkluzionet e tij nuk pranohen a do ta lëshon Qeverinë u përgjigj shkurt se “tani nuk është koha për ta rrëzuar Qeverinë”.

Ai tha se nëse propozimi do të ishte i mirë nuk do të kishte diskutim parlamentar.

“Sa i përket ndryshimit të Kushtetutës, vetëm nëse sigurohet reciprocitet, që do të thotë Bullgaria të pranojë pakicën maqedonase bazuar në aktgjykimin e Gjykatës së Strazburit, atëherë edhe bullgarët do të përfshihen në Kushtetutën tonë. Në të kundërtën unë nuk do të votoj për këtë”, ka thënë Trajanov. /SHENJA/