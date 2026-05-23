Pavarësisht tokës së kufizuar dhe bllokadës, fermerët në Gaza nuk heqin dorë nga mbjellja e grurit
Fermerët palestinezë në Deir Belah, në Rripin qendror të Gazës, po korrin grurin e tyre pavarësisht sulmeve dhe bllokadës izraelite, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite, pasi u tërhoq nga “Vija e Verdhë” me armëpushimin, vazhdon të mbajë të pushtuar më shumë se 50 për qind të Rripit të Gazës, veçanërisht zonat bujqësore në lindje. Kjo situatë po shkakton një tkurrje si të hapësirave të jetesës ashtu edhe të tokës bujqësore.
Bllokada ndikon në bujqësi, ashtu si çdo aspekt të jetës. Fermerët përballen me vështirësi të mëdha në sigurimin e ujit, karburantit, mjeteve bujqësore, plehrave dhe farërave. Pavarësisht kësaj, ata po punojnë, megjithëse duke përdorur metoda të vjetra, për të lehtësuar mungesën e miellit dhe bukës në Gaza.
“Ne do të vazhdojmë të rezistojmë në tokat tona”
Fermeri Muhammad Jamal al-Faki tha se pas një procesi të mundimshëm, ata kanë filluar korrjen e grurit të tyre.
Duke u shprehur se ata vazhduan pavarësisht të gjitha vështirësive dhe privimeve me të cilat u përballën, ai tha: “Ne po punojmë sa më shumë që të jetë e mundur për të mbajtur bujqësinë në lëvizje. Pavarësisht vështirësisë së madhe në gjetjen e ujit, plehrave, karburantit dhe farërave, ne vazhduam. Ne do të vazhdojmë të rezistojmë në tokat tona; pavarësisht sulmeve, ne do t’i kultivojmë dhe zhvillojmë këto toka”.
Fermeri palestinez i bëri thirrje botës që të sigurojë pajisjet dhe produktet që u nevojiten për bujqësinë.
Të gjitha përpjekjet janë që fëmijët të mos mbeten pa bukë
Fermeri Adil Abu Zahir deklaroi se i gjithë rajoni është nën kërcënimin e evakuimit nga ushtria izraelite, por pavarësisht kësaj, ata po përpiqen të gjejnë bukë për fëmijët e tyre.
Duke vënë në dukje se ata korrin grurin duke përdorur metoda të vjetra, Abu Zahir tha: “Ne e bënim këtë me kombajna. Për shkak se nuk ka karburant, nuk mund të përdorim kombajna. Kështu që, jemi të detyruar të korrim me drapër nga mëngjesi deri në mbrëmje”.
Bujqësia nën sulme
Abu Zahir vuri në dukje se ata kultivonin perime të ndryshme si bamje, bizele, spinaq dhe majdanoz, por theksoi se korrja e këtij viti është shumë më e vogël krahasuar me vitet e kaluara.
Ai shprehu vështirësitë që hasin në ujitjen e tokës, duke thënë: “Nuk mund të gjejmë ujë për të pirë, e lëre më ujë për ujitje. Nëse nuk do të kishte rënë shi këtë vit, nuk do të kishim mundur të korrnim asgjë”.
“Kjo është toka jonë. Duhet ta kultivojmë këtë tokë çdo vit,” tha Abu Zahir, duke vënë në dukje se ata kanë qenë nën shtypjen izraelite për 3 vjet dhe duke i bërë thirrje botës: “Kini pak mëshirë për ne”.
Abu Zahir shtoi se ata punojnë nën sulme të vazhdueshme sepse janë pranë “Vijës së Verdhë”.