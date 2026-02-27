Pavarësisht kufizimeve izraelite, rreth 100 mijë palestinezë falën xhumanë e dytë të Ramazanit në Al-Aksa
Sipas një zyrtari, afërsisht 100 mijë palestinezë falën namazin e xhumasë në xhaminë Al-Aksa në Kuds për herë të dytë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, pavarësisht kufizimeve izraelite, raporton Anadolu.
Shejh Azzam al-Khatib, drejtor i përgjithshëm i Ministrisë palestineze të Fondacioneve dhe Çështjeve Fetare, i tha Anadolu-t se afërsisht 100 mijë muslimanë morën pjesë në namazin në kompleksin Al-Aksa.
Një gazetar i Anadolu-t raportoi një vendosje të madhe të policisë izraelite në hyrjet e Qytetit të Vjetër të Kudsit, në zonat dhe rrugicat përreth si dhe në portat e jashtme të xhamisë Al-Aksa.
Besimtarët muslimanë filluan të mbërrinin në xhami para agimit, pavarësisht pranisë së sigurisë.
Autoritetet izraelite ndaluan dhjetëra mijëra palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar të arrinin në Kuds për namaz dhe vendosën kufizime të rrepta në pikat e kontrollit ushtarak rreth qytetit.
Policia izraelite tha se vendosi mijëra oficerë në të gjithë Kudsin Lindor.
Ushtria izraelite dërgoi gjithashtu përforcime të mëdha në pikat e kontrollit të Bregut Perëndimor që të çojnë në Kuds për të kufizuar më tej aksesin në xhami.
Që nga e premtja në orët e para të mëngjesit, mijëra palestinezë u mblodhën në pikën e kontrollit ushtarak Qalandia në veri të Kudsit në një përpjekje për të arritur në qytet për namaz.
Procedurat strikte penguan dhjetëra njerëz të kalonin kufirin, me ushtarët që përmendën mospërmbushjen e kushteve të paracaktuara, sipas besimtarëve të cilët thanë se u kthyen prapa pavarësisht se mbërritën herët.
Në fillim të Ramazanit, Izraeli miratoi një plan që kufizonte hyrjen në 10 mijë muslimanë palestinezë për lutjet e së premtes gjatë gjithë muajit të shenjtë, bazuar në rekomandimet e sigurisë.
Javën e kaluar, rreth 80 mijë palestinezë falën xhumanë në Al-Aksa, sipas Departamentit të Fondacioneve Islamike. Pjesëmarrja aktuale mbetet më e ulët se të premtet e Ramazanit para luftës, kur zakonisht merrnin pjesë më shumë se 150 mijë njerëz.