“Patriotët” në Kiev, SHBA i lë dorë të lirë Berlinit të furnizojë Kievin

Administrata Trump i ka lënë dorë të lirë Gjermanisë për të furnizuar Ukrainën me sistemet e mbrojtjes Patriot. Burime për median amerikane Wall Street Journal bëjnë me dije se dy raketat e sistemet e para do të dërgohen nga Berlini në ditët në vijim.

Premtimi i SHBA-së për të zëvendësuar shpejt sistemin Patriot të Gjermanisë është rasti i parë i Pentagonit që lehtëson dërgesat e armëve për Ukrainën, që kur Presidenti Trump njoftoi më parë këtë muaj se ai favorizonte dërgimin e më shumë armëve.

Por, ky veprim nënvizoi gjithashtu vështirësinë në furnizimin e Kievit me raketa Patriot dhe armë të tjera, ndërsa linjat e prodhimit të mbrojtjes në Perëndim përpiqen të përballojnë thirrjet e Ukrainës për ndihmë në mbrojtjen e qyteteve të saj dhe forcave të vijës së frontit kundër sulmeve në rritje me raketa dhe dronë rusë.

Marrëveshja fillestare është e ngjashme me një veprim të bërë në vitin 2024 nga administrata Biden, e cila e zhvendosi Ukrainën në ballë të vijës për të marrë interceptorë të mbrojtjes ajrore direkt nga SHBA-ja.

Gjatë javës së ardhshme ka të ngjarë të arrihen marrëveshje të tjera midis SHBA-së dhe aleatëve të saj për të dërguar armë shtesë. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth do të takohet virtualisht me shefat e tjerë të mbrojtjes të NATO-s të hënën për të diskutuar ndihmën për Kievin.

Ndërkohë, e pakënaqur nga ky vendim është Zvicra e cila ishte vendi i parë që do të furnizonte Kieivn. Qeveria zvicerane tha se SHBA-të “kanë vendosur të ripërcaktojnë përparësitë e dorëzimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot me bazë tokësore” si pjesë e një përpjekjeje të SHBA-së për të rritur mbështetjen për Ukrainën.

Zvicra ka blerë pesë sisteme Patriot që duhej të dorëzoheshin midis viteve 2026 dhe 2028. Afati kohor për këto dorëzime është tani i paqartë.

Ukraina aktualisht ka vetëm një numër të vogël sistemesh Patriot, të dhuruara nga SHBA-ja dhe vende të tjera, dhe ka kërkuar më shumë për të shmangur sulmet në rritje ruse. Çdo Patriot, i cili është ndërtuar nga RTX, më parë Raytheon, përbëhet nga disa lançues, një radar, një element komande dhe kontrolli dhe raketa interceptuese.

Administrata Trump po kërkon të negociojë marrëveshje individuale me anëtarët e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut për të blerë armë për Ukrainën, sipas një zyrtari të lartë amerikan. Departamenti i Mbrojtjes do të mbikëqyrë këtë përpjekje.

