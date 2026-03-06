Pastorët e krishterë luten për Trumpin në Zyrën Ovale mes ofensivës SHBA-Izrael ndaj Iranit
Pastorët e krishterë u mblodhën në Zyrën Ovale për t’u lutur për presidentin e SHBA-së, Donald Trump mes ofensivës së vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Në një video të postuar nga zëvendës shefi i Shtabit të Shtëpisë së Bardhë, Dan Scavino, në kompaninë amerikane të mediave sociale X, një pastor u lut për “bekim dhe ndihmë të vazhdueshme” ndaj presidentit dhe kërkoi mençuri për ta udhëhequr atë mes sfidave aktuale.
“Unë lutem për hirin dhe mbrojtjen tuaj mbi të. Unë lutem për hirin dhe mbrojtjen tuaj mbi trupat tona dhe të gjithë burrat dhe gratë tona që shërbejnë në forcat tona të armatosura”, tha pastori.
Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar ofensivën në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga 28 shkurti ndërsa Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.