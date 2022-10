Pasojat e rrëzimit të aeroplanit rus, dy të vdekur dhe 15 të lënduar – shkatërrohen 17 apartamente

Nga rrëzimi i aeroplani luftarak rus në qytetin Jejsk të Rusisë, kanë humbur jetën dy persona dhe 15 tjerë janë lënduar.

Bëhet fjalë për fluturaken Su-34, që u rrëzua mbi ndërtesën kolektive nëntëkatëshe në qytetin rus Jejsk, transmeton Telegrafi.

Explosions can be heard after the crash.

Guvernatori i rajonit rus Krasnodarsk, Veniyami Kondratyev, në kanalin e tij në Telegram ka njoftuar se janë shkatërruar 17 apartamente në ndërtesën nëntëkatëshe.

“Sipas informacioneve preliminare, është rrëzuar një aeroplan i tipit Su-34. Si rezultat i kësaj, ka shpërthyer një zjarr i madh në ndërtesën shumëkatëshe. Zjarri përfshiu pesë kate dhe shkatërroi 17 apartamente. Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e ndihmës së shpejtë, ato të shpëtimit dhe zjarrfikësit”, thuhet në kumtesë.

❗️ In #Russia, a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk (#Krasnodar region).

The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture.

At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022