Pasi vodhi veturën, një i mitur nga Tetova gjatë vozitjes u përplas me një veturë tjetër

Një fëmijë nga Tetova është ndaluar nga policia pasi i njëjti pasi kishte marrë një veturë në mënyrë të paligjshme, u përplas me një veturë tjetër.

“Më datë 16.04.2024 në orën 02.05 në Tetovë, policia nga SPB- Tetovë ka ndaluar një të mitur nga Tetova. Ai dyshohet se rreth orës 01:00 në rrugën ,,Blagoja Toska” në Tetovë kishte marrë në mënyrë të paligjshme veturën “volkswagen pasat” me targa të Tetovës, pronë e personit M.S.(46) nga Tetova, pas së cilës, duke u larguar me automjetin, ka dëmtuar një tjetër veturë “golf” me targa të Tetovës, pronë e S.S.(45) nga Tetova.

Automjeti u kthye tek pronari kurse personi është mbajt në stacionin e policisë”, thonë nga SPB-Tetovë.

MARKETING