Pasaporta e Maqedonisë së Veriut në vendin e 42-të, shtetasit e RMV-së pa viza mund të udhëtojnë në 129 vende
Për herë të parë që nga krijimi i Henley Passport Index, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më pjesë e dhjetëshes më të mirë të pasaportave më të fuqishme në botë. Në raportin më të fundit tremujor për vitin 2025, SHBA renditet në vendin e 12-të, duke ndarë pozicionin me Malajzinë, me akses pa viza në 180 destinacione.
Pasaportat më të fuqishme në botë për vitin 2025:
-
Singapori – 193 destinacione
-
Koreja e Jugut – 190
-
Japonia – 189
-
Gjermania, Italia, Luksemburgu, Spanja, Zvicra – 188
-
Austria, Belgjika, Danimarka, Finlanda, Franca, Irlanda, Holanda – 187
-
Greqia, Hungaria, Zelanda e Re, Norvegjia, Portugalia, Suedia – 186
-
Australia, Republika Çeke, Malta, Polonia – 185
-
Kroacia, Estonia, Sllovakia, Sllovenia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar – 184
-
Kanadaja – 183
-
Letonia, Lihtenshtajni – 182
-
Islanda, Lituania – 181
-
SHBA, Malajzia – 180
Rajoni i Ballkanit dhe Evropa Lindore:
-
Greqia është vendi më mirë i renditur në rajon, në vendin e 6-të (186 vende pa viza).
-
Kroacia dhe Sllovenia ndajnë vendin e 8-të (184 vende).
-
Bullgaria renditet e 14-ta (178 vende).
-
Serbia – vendi i 36-të (137 destinacione).
-
Mali i Zi – vendi i 43-të (128 destinacione).
-
Maqedonia e Veriut – vendi i 42-të (129 destinacione).
-
Shqipëria dhe Bosnja e Hercegovina – të barabarta në vendin e 47-të (122 vende).
Ky renditje tregon lëvizjet e rëndësishme në fuqinë e pasaportave globale, ku vendet aziatike dhe evropiane vazhdojnë të dominojnë, ndërsa SHBA përballet me rënie të mëtejshme në pozicion.