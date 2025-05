Pasagjerët ikin në panik në Jemen – momente dramatike para sulmit ajror izraelit

Zyrtarët në Jemen raportojnë se një sulm ajror izraelit në Aeroportin Ndërkombëtar të Sanaa ka shkatërruar aeroplanin e fundit të mbetur për pasagjerë, i cili ishte në pronësi dhe operohej nga kompania ajrore kombëtare Yemenia Airways.

Ky aeroplan ishte jo vetëm një simbol i mbetur i lidhjes së Jemenit me pjesën tjetër të botës, por edhe një mjet i pazëvendësueshëm për udhëtimet ndërkombëtare të civilëve dhe për misionet humanitare të ndihmës.

Kjo ngjarje përbën një goditje të rëndë për një sektor që tashmë ndodhet në gjendje të mjerueshme për shkak të viteve të luftës, bllokadave dhe mungesës së infrastrukturës.

💥New footage captures Houthi passengers escaping a Yemenia A320 moments before Israel’s strike on Sanaa’s airport

Israel allowed time for evacuation ahead of the attack. https://t.co/IAbJ6EAJ2x pic.twitter.com/Xp0oUEzkBO

— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2025