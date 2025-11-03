Pas zgjedhjeve lokale, BDI cakton mbajtjen e Kongresit
Në Reçicë të Vogël është mbledhur Kryesia Qendrore e BDI-së, ku u diskutua situaza e krijuar pas zgjedhjeve lokale. Është vendosur që deri më 20 dhjetor të mbahet Kongresi i partisë. Nënkryetari Arber Ademi ka deklaruar se nuk ndiejnë përgjegjësi për humbjet e komunave ë Kërçovë dhe Bërvenicë, pasi sipas tij kryetarët nga radhët e VMRO-së janë zgjedhur edhe me votat e koalicionit VLEN. Ademi ka deklaruar se në mbledhjen e partisë nuk është diskutuar as për largimin e përfolur të partive të Ziadin Selës dhe Arben Taravarit nga Aleanca Kombëtare për integrim. /SHENJA/