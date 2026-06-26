Pas tubimit para Kryeministrisë, protestuesit marshojnë në rrugët e Tiranës në ditën e 27-të të protestës

Pas tubimit para Kryeministrisë, protestuesit marshojnë në rrugët e Tiranës në ditën e 27-të të protestës

Pasi qëndruan për rreth dy orë para Kryeministrisë, ku disa prej tyre mbajtën fjalime, protestuesit nisën marshimin e natës në rrugët e Tiranës, me pankarta kundër qeverisë në duar.

Thirrjet e tyre vijuan pa ndërprerje gjatë marshimit, ku dominonin, “Rama jepe dorëheqjen”, “Shqipëri etnike”, “Rama në burg, Berisha në burg” dhe “Revolucion”.

Disa ditë më parë grupi organizator publikoi pesë kërkesat kryesore të lëvizjes të cilat u rilexuan dhe sot, mes të cilave dorëheqja e panegociueshme e kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë, si dhe krijimi i një qeverie teknike tranzitore, jopartiake, me mandat 12-mujor.

MARKETING

Të ngjajshme

Netanyahu: Ushtria izraelite do të qëndrojë në “zonën e sigurisë” në jug të Libanit derisa Hezbollahu të çarmatoset

Netanyahu: Ushtria izraelite do të qëndrojë në “zonën e sigurisë” në jug të Libanit derisa Hezbollahu të çarmatoset

Trump: Irani ende ka “disa kapacitete” pas sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Trump: Irani ende ka “disa kapacitete” pas sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 920

Numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë rritet në 920

Protesta në Tetovë: “Në sheshin Iliria nuk ka vend për Titon”

Protesta në Tetovë: “Në sheshin Iliria nuk ka vend për Titon”

Libani dhe Izraeli nënshkruan në Washington një “marrëveshje kornizë” të sponsorizuar nga SHBA-ja

Libani dhe Izraeli nënshkruan në Washington një “marrëveshje kornizë” të sponsorizuar nga SHBA-ja

Rokas: BE-ja mbështet vendimet e Gjykatës Kushtetuese, por të rëndësishme janë edhe çështja e pakicave etnike

Rokas: BE-ja mbështet vendimet e Gjykatës Kushtetuese, por të rëndësishme janë edhe çështja e pakicave etnike