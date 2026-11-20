Pas tetë rasteve të vrasjes së grave, sot protestë para Qeverisë së Maqedonisë së Veriut
Një protestë qytetare me bllokim të rrugës përpara Qeverisë do të mbahet sot, më 20 nëntor, duke filluar nga ora 13:00, si reagim ndaj dhunës dhe vrasjeve të grave që kanë tronditur Maqedoninë e Veriut.
Organizatorët thonë se protesta është një thirrje për llogaridhënie urgjente institucionale, pasi tetë gra u vranë në vend në më pak se tre muaj.
Pas protestës qëndrojnë iniciativa joformale “Asnjë më shumë” dhe Platforma për Barazi Gjinore, të cilat u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkohen masivisht dhe të dërgojnë një mesazh të qartë se dhuna ndaj grave, dështimet institucionale dhe pandëshkueshmëria nuk duhet të tolerohen më.
Duke bllokuar rrugën përpara Qeverisë, organizatorët duan të nxjerrin në pah, siç thonë ata, dobësitë serioze në sistem, veçanërisht në trajtimin e raporteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.
Gjatë protestës, do të lexohen kërkesa specifike drejtuar institucioneve kompetente, duke përfshirë përmirësimin urgjent të veprimeve të policisë, qendrave të punës sociale dhe autoriteteve gjyqësore.
Sipas organizatave të shoqërisë civile, tetë vrasjet e grave në më pak se tre muaj janë një tregues serioz se mekanizmat ekzistues të mbrojtjes nuk po funksionojnë mjaftueshëm në mënyrë efikase. Është veçanërisht shqetësuese që në disa raste viktimat kishin kërkuar më parë ndihmë nga institucionet, por pavarësisht kësaj, ato nuk morën mbrojtje të mjaftueshme.
Edhe pse femicidi njihet tashmë si një krim i kualifikuar posaçërisht në Kodin Penal, organizatorët besojnë se vetë ndryshimet ligjore nuk janë të mjaftueshme nëse nuk zbatohen në mënyrë të vazhdueshme dhe në kohën e duhur.
Ndër kërkesat kryesore janë zbatimi i plotë i Konventës së Stambollit, mbrojtja urgjente dhe efektive e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, si dhe përcaktimi i përgjegjësisë së zyrtarëve që nuk vepruan në përputhje me kompetencat e tyre ligjore.
Iniciativa “Asnjë më shumë” dhe Platforma për Barazi Gjinore thonë se heshtja dhe mosveprimi institucional kanë pasoja tragjike dhe se siguria e grave duhet të bëhet një përparësi e vërtetë, jo vetëm një angazhim deklarativ.
Protesta do të fillojë në orën 13:00 përpara Qeverisë, dhe organizatorët po u bëjnë thirrje qytetarëve të bashkohen pa përkatësi partiake, të bashkuar rreth mesazhit se çdo grua ka të drejtë të jetojë e lirë nga dhuna, frika dhe kërcënimet.