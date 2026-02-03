Pas tensioneve në Minneapolis, agjentët federalë të imigracionit do të pajisen me kamera trupore
Agjentët federalë të imigracionit të vendosur në Minneapolis, Minesota, së shpejti do të pajisen me kamera trupore, thotë Departamenti i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së (DHS).
Njoftimi vjen ndërsa qeveria përballet me reagime të ashpra për vdekjen e dy qytetarëve amerikanë, Alex Pretti dhe Renee Good, pas një rritjeje të numrit të oficerëve federalë të imigracionit në zonën e Minneapolis si pjesë e një goditjeje kundër imigracionit.
“Që nga fillimi i menjëhershëm, po vendosim kamera trupore për çdo oficer në terren në Minneapolis”, shkroi Sekretarja e DHS-së, Kristi Noem, në X të hënën.
Raporti i së hënës nga mjeku ligjor tha se Pretti kishte pësuar “plagët e shumëfishta me armë zjarri” të qëlluara nga një ose më shumë oficerë.
Pretti vdiq në dhomën e urgjencës në Qendrën Mjekësore të Qarkut Hennepin në Minneapolis. Sipas Doganave dhe Mbrojtjes Kufitare të SHBA-së, dy agjentët e përfshirë në vdekjen e Prettit mbanin kamera në trup.
Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka hapur një hetim për të drejtat civile mbi vdekjen e Prettit. Noem tha se sapo të jenë të disponueshme fondet, programi i kamerave në trup do të zgjerohet në të gjithë vendin.
SHBA-të janë aktualisht në ditën e tretë të një mbylljeje të pjesshme të qeverisë, ndërsa demokratët vazhdojnë të kërkojnë reforma në imigracionin, duke përfshirë kamerat trupore, si pjesë e çdo marrëveshjeje financimi për të rihapur qeverinë.
Zbatimi i Imigracionit dhe Doganave është aktualisht agjencia amerikane e zbatimit të ligjit me financimin më të lartë, pasi Kongresi autorizoi 80 miliardë dollarë për agjencinë vitin e kaluar.
I pyetur në lidhje me njoftimin e Noem, Presidenti Donald Trump tha se kamerat e trupit “në përgjithësi kanë tendencë të jenë të mira për zbatimin e ligjit sepse njerëzit nuk mund të gënjejnë për atë që po ndodh”.
“Në përgjithësi, mendoj se është 80% mirë për zbatimin e ligjit,” tha ai.