Pas të shtënave masive, digjet salla e koncerteve në Moskë – ambasada amerikane kishte paralajmëruar për sulm terrorist

Persona të armatosur hapin zjarr në sallën e koncerteve në Moskë, ndërsa raportohet për shpërthime dhe zjarre të mëdha.

Disa persona të armatosur të maskuar dhe me veshje luftarake hynë në një sallë të madhe koncertesh në Moskë dhe qëlluan me armë zjarri në drejtim të turmës, duke shkaktuar viktima dhe të plagosur.

Sulmuesit përdorën gjithashtu eksploziv, duke shkaktuar një zjarr masiv në sallën “Crocus City”.

Videot e publikuara në rrjetet sociale shfaqnin shtëllunga të mëdha tymi të zi që ngriheshin mbi ndërtesë.

Raportohet se pesë persona të armatosur po kryejnë sulmin në Moskë.

Theksojmë se ambasada amerikane në Rusi javë më parë kishte paralajmëruar për sulmin në kryeqytetin rus.

Ndryshe, autoritetet ruse tashmë kanë arritur në vendngjarje së bashku me njësitin anti-terror.

‼️The attackers shoot a crowd of people. The video shows at least 4 people with guns pic.twitter.com/zqVBzUrewK

It is reported that there were five terrorists. Rosgvardia special forces arrived at the building an hour after the shooting started.

Cellular communications in Moscow are not working well. Helicopters were sent to extinguish the fire. Also reported a major failure in the work… pic.twitter.com/RsyAyT068A

— NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024