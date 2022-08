Pas tankeve, Ukraina përforcohet edhe me katër avion ushtarak nga Maqedonia e Veriut

Katër avionët ushtarak “SU-25” të cilët Maqedonia e Veriut i ka blerë gjatë luftës së 2001-it, këto ditë janë dhuruar Ukrainës, shkruan portali MKD.mk

Nga Ministrja e Mbrojtjes nuk e demantojnë informacionin e kërkuar, e as nuk e kanë konfirmuar.

Bëhet fjalë për avionët që Maqedonia ka planifikuar t’i shes që në vitin 2004.

Nga Ministria e Mbrojtjes janë përgjigjur se detajet e sakta për tre vendimet, përmbajtjen e tyre dhe shpjegimin do të deklasifikohen në ditët në vijim. Me vendimet e miratuara nuk prishet gatishmëria ushtarake e ARM, qëndron në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes.