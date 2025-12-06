Pas raketave dhe avionëve, Italia blenë armë amerikane me vlerë 2.2 miliardë euro
Qytetërimi evropian mund të jetë “në rrezik zhdukjeje”, siç thuhet në dokumentin e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare, të publikuar nga Shtëpia e Bardhë të premten, më 5 dhjetor, por industria ushtarake amerikane po rrit biznesin e saj me vendet evropiane. Italia është njëra prej tyre.
Shtetet e Bashkuara kanë autorizuar shitjen e mundshme të 100 raketave ajër-sipërfaqe të tipit JASSM qeverisë italiane, me vlerë 301 milionë dollarë (rreth 258 milionë euro), njoftoi Departamenti i Shtetit më 5 dhjetor. Raketat mund të montohen edhe në avionët F-35 dhe synojnë të rrisin aftësitë mbrojtëse të Italisë për të përballuar kërcënime aktuale dhe të ardhshme, pa ndryshuar ekuilibrin e fuqisë në rajon.
Departamenti i Shtetit thekson se raketat do t’u caktohen vetëm forcave të armatosura italiane dhe nuk lidhen drejtpërdrejt me ndihmën për Ukrainën. Kontrata do të menaxhohet nga Lockheed Martin, kompania kryesore amerikane e industrisë ushtarake dhe pjesë e projektit F-35. Megjithatë, disa ekspertë nuk përjashtojnë mundësinë që pajisjet e reja të përdoren për të zëvendësuar armët e dërguara më parë në Kiev.
Ky zhvillim vjen në një kohë kur dokumenti i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të publikuar nga Shtëpia e Bardhë paralajmëron se qytetërimi evropian mund të jetë “në rrezik zhdukjeje”. Industria ushtarake amerikane po intensifikon bashkëpunimin me aleatët evropianë, duke përfshirë Italinë, pjesë e një fluksi të vazhdueshëm të shitjeve të armatimit.
Në dy vitet e fundit, Italia ka marrë tetë dërgesa armësh nga SHBA-ja, me një vlerë totale prej 2.64 miliardë dollarësh (rreth 2.27 miliardë euro), përfshirë sisteme mbrojtjeje raketash dhe pajisje të tjera të avancuara. Në këtë periudhë, Departamenti i Shtetit ka autorizuar edhe shitje për Danimarkën, Libanin, Korenë e Jugut dhe Kanadanë, me vlera që arrijnë miliarda dollarë.
Procesi i shitjeve kombinohet mes konsideratave tregtare dhe gjeopolitike. Presidenti zgjedh destinacionin, Departamenti i Shtetit autorizon kërkesat, Pentagoni ekzekuton porositë, dhe Kongresi ratifikon kontratat. Qeveria italiane nuk ka publikuar detaje për dërgesat në Ukrainë, megjithatë disa analiza sugjerojnë se disa armë mund të jenë përdorur për të zëvendësuar pajisjet e dërguara atje.
Historia e marrëdhënieve SHBA-Itali përfshin edhe periudhën 2009–2020, kur Italia mori raketa, avionë dhe dronë me vlerë 692 milionë dollarë (rreth 594.2 milionë euro), duke treguar një bashkëpunim strategjik afatgjatë mes dy vendeve.
Që kur Donald Trump u rikthye në Shtëpinë e Bardhë, fluksi i porosive nuk është ngadalësuar aspak. Në fakt, udhëheqësi amerikan e konsideron shitjen e pajisjeve ushtarake në të gjithë botën një sukses personal. Gjithashtu dje, Departamenti i Shtetit miratoi dy porosi të rëndësishme për Danimarkën, një sistem të integruar të mbrojtjes ajrore me vlerë 3 miliardë dollarë dhe një furnizim me raketa me vlerë 750 milionë dollarë të tjerë. Lista e djeshme përfshin gjithashtu dërgesa në Liban (90 milionë dollarë) dhe Korenë e Jugut (118 milionë dollarë).
Është interesante shkruan Corriere, që sloganet dhe sulmet e Trump kundër vendeve të caktuara nuk pengojnë rrjedhën e biznesit. Më 4 dhjetor, për shembull, Departamenti i Shtetit i dha dritën jeshile një kontrate prej 2.68 miliardë dollarësh me Kanadanë, të cilën Trump e ka denigruar kaq shumë.
Marrëdhëniet me Italinë përshtaten në këtë kontekst. Më 16 qershor, Departamenti i Shtetit autorizoi një marrëveshje tjetër për dorëzimin e 75 sistemeve të mbrojtjes nga raketat me rreze të mesme veprimi të llojeve të ndryshme, me vlerë 211 milionë dollarë (181 milionë euro).
Një shqyrtim i hollësishëm i dokumenteve të publikuara nga Pentagoni zbulon se Italia ka marrë tetë dërgesa armësh në dy vitet e fundit. Konkretisht, autorizimet janë të vlefshme nga 15 shkurti 2024 deri më 5 dhjetor 2025, për një vlerë totale prej 2.64 miliardë dollarësh, afërsisht 2.27 miliardë euro me kursin aktual të këmbimit.
Të dhënat nuk tregojnë se kur janë bërë këto kërkesa. Dhe Ministria jonë e Mbrojtjes nuk e ka bërë publike këtë informacion. Megjithatë, zakonisht duhen rreth gjashtë muaj deri në një vit nga koha kur një vend paraqet një kërkesë për përgjigjen e Departamentit të Shtetit të SHBA-së. Prandaj, mund të supozohet në mënyrë të arsyeshme se përshpejtimi u vendos nga qeveria Meloni, pas pushtimit rus të Ukrainës. Edhe një herë, duhet theksuar se qeveria italiane nuk e publikoi kurrë listën e pajisjeve të dhuruara Kievit. Përsëri, nuk mund të përjashtohet plotësisht që disa nga armët e blera në SHBA përfunduan në Ukrainë ose, më shumë gjasa, u përdorën për të zëvendësuar pajisje të tjera, tashmë të përdorura, të dërguara te Zelensky. Për më tepër, arkivat e Pentagonit tregojnë vetëm tre shitje të tjera armësh në Itali gjatë periudhës së gjatë të alarmit relativ, e cila zgjati nga 19 nëntori 2009 deri më 15 dhjetor 2020, raketa, avionë dhe dronë me vlerë 692 milionë dollarë dhe 594.2 milionë euro.