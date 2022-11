Pas Polonisë, edhe Finlanda do të ndërtojë gardh me gjemba në kufirin me Rusinë

Kufiri i gjatë midis Finlandës dhe Rusisë kalon nëpër pyje të dendura dhe shënohet vetëm nga shtylla druri me gardhe të ulëta që synojnë të ndalojnë bagëtitë endacake. Së shpejti, një gardh më i fortë dhe më i lartë do të ngrihet në atë pjesë të kufirit. Në fillim të këtij muaji, ushtarët polakë filluan të vendosnin mbështjellje teli me gjemba në kufirin me Kaliningradin, një pjesë e territorit rus të ndarë nga vendi dhe i ndodhur midis Polonisë dhe Lituanisë. Kamerat dhe një sistem elektronik monitorimi do të vendosen gjithashtu në zonën që dikur ruhej vetëm nga patrulla të herëpashershme të rojeve kufitare, raportoi Associated Press të enjten. Rënia e Murit të Berlinit më shumë se 30 vjet më parë simbolizonte shpresën për bashkëpunim me Moskën. Tani, lufta e Rusisë në Ukrainë ka sjellë në një epokë të re konfrontimi në Evropë – dhe ngritjen e barrierave të reja prej çeliku, betoni dhe teli me gjemba. Megjithatë, këto po ndërtohen nga Perëndimi. “Perdja e Hekurt është zhdukur, por ‘perdja me tela me gjemba’ tani për fat të keq po bëhet realitet për pjesën më të madhe të Evropës”, ka thënë Klaus Dodds, një profesor i gjeopolitikës në Royal Holloway, Universiteti i Londrës. “Optimizmi që kishim në Evropë pas vitit 1989 është zhdukur shumë tani”, ka shtuar ai. Frika dhe ndarja kanë zëvendësuar euforinë kur gjermanët kërcenin në majë të Murit të Berlinit dhe këputën pjesë të pengesës së ngritur në vitin 1961 nga udhëheqësit komunistë. Ai shtrihej për 155 kilometra, duke rrethuar Berlinin Perëndimor deri në vitin 1989, kur autoritetet gjermanolindore hapën vendkalimet pas protestave masive. Brenda një viti, Gjermania Lindore dhe Perëndimore u ribashkuan.