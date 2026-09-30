Pas polemikave për videoklipin e Don Xhonit, dorëhiqet drejtori i Muzeut Historik të Krushevës

Pas polemikave për videoklipin e Don Xhonit, dorëhiqet drejtori i Muzeut Historik të Krushevës

Drejtori i Institucionit Kombëtar Muzeu Historik – Krushevë, Miha Oxhaklieski, ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga detyra, pas reagimeve lidhur me xhirimin e videoklipit “Sexy Mama” të reperit kosovar Don Xhoni në monumentin “Makedonium”.

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Oxhaklieski ka deklaruar se në këtë rast nuk është shkelur asnjë ligj, rregullore apo vendim i institucionit dhe se procedura ishte në përputhje me praktikën e mëparshme.

Megjithatë, ai ka marrë përgjegjësi morale për mënyrën se si rasti është perceptuar nga publiku, duke theksuar se drejtimi i një institucioni publik kërkon edhe standarde të larta etike.

Në dorëheqjen e tij, Oxhaklieski i ka kërkuar falje publikut dhe ka thënë se reputacioni i Muzeut Historik dhe besimi i qytetarëve janë më të rëndësishme se pozita e tij.

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