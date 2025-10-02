Momente historike në skenën politike turke, takohen Erdogan dhe Davutogllu!
Pas një periudhe të gjatë shihen pranë njëri-tjetrit Erdogan dhe Davutogllu
Në Kuvendin e Madh Popullor të Turqisë (TBMM), pas një pushimi rreth 2 muaj e gjysmë, u mbajt një pritje me rastin e hapjes së sesionit të ri ligjvënës, e cila u shndërrua në skenë të momenteve historike që tërhoqën vëmendjen e opinionit politik. Momente të veçanta u regjistruan kur figura politike, të cilat prej kohësh kishin ndarë rrugët me Presidentin Recep Tayyip Erdoğan, u panë pranë tij pas një kohe të gjatë.
Në pritjen e organizuar në TBMM, ku Presidenti Erdoğan iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe u takua me politikanë të ndryshëm, u vu re sidomos afërsia e disa prej ish-bashkëpunëtorëve të tij që më pas kishin themeluar parti të reja. Pas një kohe të gjatë, fakti që ata gjendeshin kaq pranë Presidentit, tërhoqi vëmendje të madhe.
Në fotot e shpërndara në media dhe rrjete sociale, bie në sy prania e dy liderëve të rëndësishëm që dikur kishin mbajtur poste të larta në AK Parti dhe më pas kishin krijuar lëvizje të reja politike: kryetari i Partisë së Ardhmërisë, Ahmet Davutoğlu, dhe kryetari i Partisë DEVA, Ali Babacan, ishin të ulur afër Presidentit Erdoğan, përcjell TV SHENJA.
Në të njëjtin imazh, krahas Presidentit Erdoğan shfaqeshin edhe Tuncer Bakırhan, Ahmet Davutoğlu dhe Ali Babacan, duke reflektuar jo vetëm atmosferën e bashkimit në hapjen e sesionit të ri parlamentar, por edhe lëvizshmërinë e skenës politike turke.