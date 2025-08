Pas një heshtjeje të gjatë, Biden mbajti një fjalim: Kjo është një epokë e errët për amerikanët

Ish-presidenti amerikan, Joe Biden paralajmëroi të enjten se vendi po përballet me “ditë të errëta” nën drejtimin e presidentit aktual, Donald Trump, duke thënë se pushteti ekzekutiv “duket se po bën gjithçka që mundet për të shkatërruar Kushtetutën”.

“Shpeshherë kjo bëhet me ndihmën e Kongresit që vetëm qëndron anash dhe që i lejon Gjykatën më të lartë të vendit. Vendimet që kanë marrë, o Zot. Njerëz, në jetën tonë, në jetën e kombit tonë, ka momente kaq të thella që ndajnë gjithçka që ka qenë më parë nga gjithçka që ka ndodhur më pas. Momente që na kanë detyruar të përballemi me të vërtetën e rëndë për veten, institucionet tona dhe demokracinë vetë. Sipas meje, ne jemi në një moment të tillë të historisë amerikane, që reflektohet në çdo përpjekje brutale të pushtetit ekzekutiv, në çdo shfuqizim të lirive themelore, në çdo erozion të precedentëve të vendosur prej kohësh,” tha Biden duke folur në ceremoninë vjetore të Dhomës Kombëtare të Avokatëve në Chicago.

Biden nuk e përmendi Trumpin, por e quajti “tipi” dhe pretendoi se populli amerikan po fillon të kuptojë nevojën për kontrollin gjyqësor mbi pushtetin ekzekutiv.

“Gjyqtarët janë të rëndësishëm. Gjykatat janë të rëndësishme. Ligji është i rëndësishëm dhe Kushtetuta është e rëndësishme. Mendoj se shumë amerikanë po fillojnë të kuptojnë se jemi nën presionin me të cilin jemi tani me këtë njeri që kemi si president. Oh, përgatituni, njerëz, kjo sapo po fillon”, tha ai.

Biden kritikoi “firmat ligjore që përulen ndaj presionit, që përkulen para dhunuesve, në vend që të qëndrojnë të rrënjosura në drejtësi dhe ligj,” së bashku me disa nga shtëpitë më të mëdha të medias në vend.

Ai gjithashtu përbuz “gëzimin e dukshëm që disa politikanë tanë shprehin” ndaj qasjes agresive të administratës në zbatimin e ligjeve të emigracionit.

Biden tha se administrata aktuale po punon qëllimisht për të “zbutur çdo fitore që kemi arritur në administratën time, për të fshirë historinë në vend që ta krijojë, për të fshirë drejtësinë, barazinë, për të fshirë vetë drejtësinë.”

“Njerëz, nuk mund ta zbukurojmë këtë. Këto janë ditë të errëta, por të gjithë jeni këtu për të njëjtin arsye. Sepse e ardhmja jonë është fjalë për fjalë në rrezik. Duhet, duhet të mos kërkojmë falje që po luftojmë për të ardhmen,” tha ai.

Ish-presidenti, i cili ende po trajtohet nga një formë agresive e kancerit të prostatës, qëndron relativisht i tërhequr që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë, duke mbajtur vetëm disa fjalime.

Ai kalon shumicën e kohës në shtëpitë e tij në Wilmington dhe Rehoboth Beach, Delaware, dhe po punon në librin e ardhshëm. /Telegrafi/

