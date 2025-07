Pas Milanit, edhe Juve në garë për Granit Xhakën

Juventusi po punon për të ridizajnuar mesfushën për ta vënë në dispozicion të trajnerit Igor Tudor.

Janë planifikuar një ose dy nënshkrime, gjithashtu në varësi të asaj që do të ndodhë me Douglas Luizin, dhe midis emrave të ndryshëm në listën e Damien Comolli-t, del një i ri dhe me përvojë, Granit Xhaka.

Jo i vetmi profil i monitoruar nga Bianconerët, por sipas La Gazzetta dello Sport të dhënat e fundit kanë rilançuar kandidaturën e 32-vjeçarit zviceran, transmeton KosovaPress.

Interesi i Juventusit për Xhakën buron nga një nevojë teknike dhe një tregues i qartë nga Tudor: trajneri kërkoi një mesfushor me përvojë, të aftë të kontribuojë në të dyja fazat dhe të rrisë nivelin e repartit.

Lojtari i Bayer Leverkusen, nga ky këndvështrim, i përgjigjet në mënyrë të përkryer këtyre nevojave. Reprezentuesi zviceran ka një përvojë të gjatë midis Baselit, Arsenalit dhe Leverkusenit, me të cilin nën drejtimin e Xabi Alonsos arriti në pushtimin historik të Bundesligës.

Thuhet se Xhaka nuk konsiderohet më i paprekshëm në Gjermani dhe dëshira e tij për të nisur një aventurë të re mund ta ndihmojë këtë transferim.

Megjithatë, kërkesat e Aspirinëve duhet të plotësohen, të cilët e vlerësojnë çmimin e tij jo më pak se 12-15 milionë eur , një shifër që në çdo rast e bën operacionin e mundshëm një nga më të përmbajturit nga pikëpamja ekonomike.

Kjo nuk është hera e parë që Granit Xhaka është lidhur me Serie A. Në të kaluarën, José Mourinho e donte atë te Roma, ndërsa kohët e fundit ka pasur interes nga Milani, i cili, me Igli Taren, negocioi një transferim për të përpara se të kalonte te objektiva të tjerë si Samuele Ricci (tashmë i bërë zyrtar) dhe Ardon Jashari , i cili aktualisht është në bisedime me Bruges.

