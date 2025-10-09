Pas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, Netanyahu fton Trumpin për fjalim në parlamentin izraelit
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, falënderoi Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për armëpushimin në Rripin e Gazës dhe e ftoi atë të mbajë një fjalim në parlamentin izraelit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë me shkrim të bërë nga Zyra e Kryeministrit të Izraelit thuhet se Netanyahu dhe Trump biseduan në telefon pas marrëveshjes së armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza.
Netanyahu e falënderoi Trumpin për përpjekjet e tij për arritjen e marrëveshjes për shkëmbimin e pengjeve dhe armëpushimit si dhe e ftoi Trump të mbajë një fjalim në Knesset.
Presidenti i SHBA-së Trump njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të planit të armëpushimit në Gaza pas negociatave në Egjipt.