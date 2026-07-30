Pas konfirmimit në krye të LDK-së, Abdixhiku merr një urim të veçantë nga Osmani

Pas konfirmimit në krye të LDK-së, Abdixhiku merr një urim të veçantë nga Osmani

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar pasi Lumir Abdixhiku i mbijetoi votëbesimit në Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke mbetur në krye të partisë.

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Përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, Osmani e ka cilësuar rezultatin si një fitore me peshë, transmeton Klankosova.tv.

“Jo çdo fitore është e zakonshme. Disa fitore bëhen frymëzim. Kjo është njëra prej tyre!”, ka shkruar ajo.

Reagimi i Osmanit vjen menjëherë pasi Abdixhiku mori besimin e delegatëve në Kuvendin e LDK-së, duke ruajtur pozitën e kryetarit të partisë.

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