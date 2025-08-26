Pas fyerjeve ndaj shqiptarëve, FFM nxjerr Pelisterin në Komision Disiplinor
Pas fyerjeve kundër shqiptarëve që ndodhën në Kavadar, gjatë dhe pas ndeshjes ndërmjet Pelisterit dhe Shkupit të vlefshme për xhiron e tretë në elitë, ka reaguar Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut.
“Pas raportit të delegatit të ndeshjes Pelister – Shkupi, Komisioni i Garave në kuadër të FFM-së ia ka kaluar rastin e Pelisterit për procedurë të mëtejshme Komisionit Disiplinor. Raporti ka të bëjë me brohoritjet fyese të një pjese të tifozëve gjatë ndeshjes Pelister – Shkupi, e zhvilluar në kuadër të javës së 3-të të Ligës së Parë të Maqedonisë,” thuhet në njoftimin e FFM-së.