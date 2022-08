Pas bastisjes së rezidencës së Trumpit në Florida, reagon Nancy Pelosi

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi ra dakord se kontrolli i FBI-së në shtëpinë e ish-presidentit, Donald Trump në Mar-a-Lago ishte një “hap mjaft serioz” dhe tha se edhe ish-presidenti nuk është “mbi ligjin”.

Në një intervistë me NBC-së, Pelosi kundërshtoi komentet e liderit të pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve, Kevin McCarthy, i cili tha se republikanët do të hetojnë Departamentin e Drejtësisë mbi kërkimin “kur ta marrin përsëri Dhomën” në zgjedhjet e ardhshme afatmesme.

“Çfarëdo që ai thotë është ndoshta e pakuptimtë”, tha ajo, duke shtuar se ajo beson se demokratët do të fitojnë Dhomën e Përfaqësuesve në zgjedhjet e vitit 2022.

House Speaker Nancy Pelosi is talking live with @SavannahGuthrie for her first interview since returning to Washington.

She’s speaking on the breaking news of the FBI search of former President Donald Trump’s Mar-a-Lago home. pic.twitter.com/FyCR8T7s1I

— TODAY (@TODAYshow) August 9, 2022